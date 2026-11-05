Szczątki ludzkie w Lutoryżu: Trzymiesięczny areszt dla patomorfolog

RMF24

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Sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec Magdaleny H., patomorfolog i byłej właścicielki działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, na której w czerwcu znaleziono odpady medyczne, w tym szczątki ludzkich płodów. Prokuratura wykluczyła, by zabezpieczony materiał pochodził z nielegalnych aborcji.

O zastosowaniu tymczasowego aresztowania poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prok. Krzysztof Ciechanowski.

Kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania. Grozi jej do 12 lat pozbawienia wolności. Od zatrzymania kobieta przebywa w areszcie. Sąd przedłużył obecnie jego stosowanie do 9 grudnia.

Szczątki i odpady medyczne znaleziono podczas prac ziemnych

Do odkrycia doszło w czerwcu podczas prac ziemnych prowadzonych na prywatnej działce w Lutoryżu. Poza szczątkami ludzkich płodów śledczy zabezpieczyli m.in. bloczki parafinowe oraz szkiełka mikroskopowe.

Zakończyły się już badania sekcyjne zabezpieczonych szczątków. Prokuratura analizuje obecnie pisemną opinię sporządzoną po tych badaniach.

Na obecnym etapie śledztwa wykluczono, aby zabezpieczony materiał biologiczny oraz płody ludzkie mogły pochodzić z nielegalnych aborcji – przekazał prok. Ciechanowski.

Śledczy przesłuchują kolejnych świadków. Prowadzone są też specjalistyczne badania zabezpieczonych odpadów i próbek gleby. Mają one posłużyć do przygotowania opinii z zakresu ochrony środowiska.

Prokuratura zapowiada, że kolejne informacje będą przekazywane w zakresie, na jaki pozwoli dobro postępowania przygotowawczego.