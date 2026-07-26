Średniowieczna warownia nad Sanem odzyskała blask. Wiemy, jakie sekrety odkryli tu archeolodzy

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Bieszczadzka warownia, w której gościł sam król Władysław Jagiełło, odzyskała dawny blask i po miesiącach prac konserwatorskich została oficjalnie otwarta dla zwiedzających. Legendarny zamek Sobień w województwie podkarpackim kusi nową infrastrukturą turystyczną, spektakularnym tarasem widokowym z panoramą na Dolinę Sanu oraz fascynującymi odkryciami archeologów, którzy pod ziemią natrafili na średniowieczne militaria i monety.

Od Kazimierza Wielkiego do ruiny: burzliwe dzieje zamku Sobień

Zamek Sobień, malowniczo położony na wzgórzu nad Sanem w woj. podkarpackim, od wieków przyciągał uwagę zarówno historyków, jak i turystów. Jego początki sięgają czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego. W kolejnych stuleciach warownia pełniła rolę rodowej siedziby Kmitów, a jej gościem bywał sam król Władysław Jagiełło. Niestety, pod koniec XV wieku, opustoszała – właściciele przenieśli się do nowo wybudowanego zamku w Lesku, a Sobień zaczął popadać w ruinę.

Wielka metamorfoza i ratunek: jak zabezpieczono historyczne mury

Dziś, po zakończonych pracach rekonstrukcyjnych, miejsce to odzyskało dawny blask i zostało przygotowane na przyjęcie licznych turystów. Inwestycja, którą zainicjował w 2025 roku nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko, Jan Mazur, miała na celu przede wszystkim zabezpieczenie niszczejących murów i przystosowanie obiektu do ruchu turystycznego.

To jedna z pereł Małopolski. Mało kto wie, jaka legenda kryje się pod jej ruinami Wznosi się dumnie na monumentalnej wapiennej skale i przyciąga wzrok każdego, kto przemierza Szlak Orlich Gniazd. Zamek Rabsztyn w Małopolsce to nie tylko zachwycające ruiny o burzliwej historii, ale też miejsce owiane niezwykłą legendą. Według…

Pierwszym etapem prac było usunięcie roślinności porastającej kamienne konstrukcje, co umożliwiło przystąpienie do zabezpieczania murów przed dalszą degradacją. Prace prowadzono z zachowaniem najwyższych standardów konserwatorskich. Jak podkreśla inicjator projektu:

To wymagało ogromu przygotowań, spotkań, uzgodnień, pozwoleń i dokumentów. Za każdą decyzją stało wiele formalności do wypełnienia.

Skarby spod ziemi: niezwykłe odkrycia archeologów w rezydencji Kmitów

Równolegle z działalnością rekonstrukcyjną prowadzono badania archeologiczne. Ujawniono oryginalne nawarstwienia z czasów, gdy zamek powstawał i funkcjonował. Wśród licznych znalezisk znalazły się fragmenty średniowiecznej broni palnej, kamienna kula armatnia, groty bełtów, monety oraz kafel piecowy. Te artefakty pozwolą lepiej poznać codzienne życie dawnych mieszkańców zamku i uzupełnią wiedzę o dziejach rezydencji Kmitów.

Nowe atrakcje dla turystów: ścieżka edukacyjna i taras z widokiem na San

Taras z widokiem na San (foto: Darek Delmanowicz) / PAP

Z myślą o zwiedzających powstała ścieżka dydaktyczna w kształcie pętli, wyposażona w nowe tablice informacyjne o historii i przyrodzie rezerwatu. Wykonano utwardzone ścieżki, drewniane schody i podesty, które umożliwiają bezpieczne poruszanie się po kluczowych fragmentach ruin.

Jedną z największych atrakcji jest taras widokowy z zapierającą dech w piersiach panoramą Doliny Sanu i połonin. Udogodnienia objęły także zaplecze techniczne – parking dla samochodów został utwardzony i otoczony stylizowanym na średniowieczną palisadę ogrodzeniem.