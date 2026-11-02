Spektakularna akcja Skorpionów w Rzeszowie. Obywatel Rumunii przywłaszczył sobie luksusowego Mercedesa

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Policjanci z Warszawy, działający w specjalnej grupie "Skorpion", zatrzymali w Rzeszowie dwóch obywateli Rumunii podejrzanych o przywłaszczenie luksusowego Mercedesa wartego 800 tysięcy złotych. Jeden z zatrzymanych, 35-latek, decyzją sądu trafił do aresztu na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia

Sprawa ma swój początek w Warszawie, gdzie obywatel Rumunii, posługując się swoim paszportem, wynajął z lokalnej firmy Mercedesa o wartości niemal 800 tysięcy złotych. Po upływie terminu zwrotu samochodu kontakt z wynajmującym się urwał, a jego numer telefonu przestał być aktywny.

Do firmy trafiła jedynie wiadomość, w której mężczyzna twierdził, że zarówno samochód, jak i kluczyki zostały mu skradzione.

Skorpiony w akcji

Przedstawiciel poszkodowanej firmy zgłosił sprawę na policję. Informacje szybko trafiły do funkcjonariuszy z grupy „Skorpion”, specjalizujących się w zwalczaniu przestępczości samochodowej. Jak ustalili śledczy, w wynajętym Mercedesie zostały usunięte urządzenia lokalizacyjne, co znacznie utrudniło jego odnalezienie.

Policjanci odkryli również, że podejrzany obywatel Rumunii może być zamieszany w kradzieże luksusowych aut na terenie całej Europy. Z ich ustaleń wynikało, że planował kolejną kradzież – tym razem Mercedesa należącego do firmy z Rzeszowa.

Funkcjonariusze zaplanowali akcję na terenie Rzeszowa. W wytypowanej wypożyczalni zatrzymali 35-latka oraz towarzyszącego mu 27-letniego obywatela Rumunii.

35-latek usłyszał zarzuty i decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Za przywłaszczenie luksusowego samochodu grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.