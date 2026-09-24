Sojusznicze Patrioty będą bronić Jasionki. MON otrzymało zapewnienie

RMF24

Polska otrzymała od NATO zapewnienie dotyczące kolejnej zmiany misji obrony powietrznej na lotnisku Rzeszów-Jasionka. W 2027 roku mają tam stacjonować sojusznicze systemy Patriot – poinformował w czwartek wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podczas wizyty w Garnizonie Rzeszów szef MON przekazał, że otrzymał zapewnienia z kwatery głównej NATO w sprawie kolejnej zmiany na lotnisku w Jasionce.

To nie polskie systemy Patriot, tylko sojusznicze systemy Patriot będą tutaj stacjonować – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Minister zaznaczył, że resort wie już, który kraj będzie prowadził misję w 2027 roku. Jak wyjaśnił, informację musi najpierw przekazać własnym obywatelom państwo wysyłające żołnierzy do Polski. Plan został już zatwierdzony przez NATO.

Holandia pozostanie w Jasionce do końca roku

Obecnie ochronę centrum logistycznego NATO przy lotnisku Rzeszów-Jasionka zapewniają holenderskie systemy obrony powietrznej. W czerwcu Kosiniak-Kamysz informował, że Holandia przedłuży obecność swoich żołnierzy i systemów Patriot w Polsce do grudnia.

Holendrzy rozmieścili w Jasionce dwa systemy Patriot, system rakietowy NASAMS, środki do zwalczania dronów oraz około 300 żołnierzy.

Lotnisko pod Rzeszowem ma kluczowe znaczenie dla transportu pomocy wojskowej i humanitarnej kierowanej na Ukrainę.

Szef MON odniósł się również do czwartkowego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Poinformował, że podniesiono stan gotowości na przejściach granicznych.

Przypomniał także, że rano w polskiej przestrzeni powietrznej operowały polskie samoloty oraz czeskie myśliwce JAS-39 Gripen.