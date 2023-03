Sąd Rejonowy w Rzeszowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 22-latka i dwóch 19-latków, którzy są podejrzewani o rozbój. Młodzi mężczyźni mieli pobić kibica przeciwnej drużyny piłkarskiej i ukraść mu koszulkę.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W marcu udało się zatrzymać mężczyzn. Prokuratura przedstawiła im zarzut rozboju i udziały w pobiciu. Sąd zdecydował, że podejrzani dwa kolejne miesiące spędzą w areszcie tymczasowym. Grozi im nawet 12 lat więzienia.

Do ataku pseudokibiców doszło w październiku 2022 roku. Po meczu, który był rozgrywany na rzeszowskim stadionie przy ulicy Hetmańskiej, jeden z kibiców wracał pieszo do domu. Na alejach Batalionów Chłopskich ktoś nagłe zaczął krzyczeć, by oddał swoją koszulkę. Chwilę później okrążyła go grupa osób.

Mężczyźni zaczęli uderzać 46-latka w głowę na tyle mocno, że w końcu upadł. Gdy leżał na chodniku, pseudokibice ściągnęli z niego koszulkę, która miał na sobie. W końcu grupa zostawiła 46-latka, a on zadzwonił na policję.

Mężczyzna opisał całe zdarzenie policji. Dał też znać, jak ubrany jest najbardziej agresywny napastnik. Dzięki temu udało się ustalić trzy osoby, które pobiły 46-latka. Mowa o 22-latku i dwóch 19-latkach. Wszyscy, to mieszkańcy Rzeszowa. Szybko się okazało, że to osoby znane rzeszowskim policjantom.