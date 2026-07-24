Rzeszów: Miał dwa zakazy, a i tak wsiadł za kółko. 21-latek potrącił seniora

Wypadek w Rzeszowie: Potrącił seniora na przejściu dla pieszych

Do zdarzenia doszło we wtorek przed godz. 15.30 w Rzeszowie. Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący samochodem marki Audi - skręcając z ul. Wiktora w kierunku al. Witosa - potrącił 89-letniego mężczyznę znajdującego się na oznakowanym przejściu dla pieszych. W chwili zdarzenia sygnalizator świecił się na zielono.

Po wypadku kierowca zatrzymał pojazd i udzielił pomocy poszkodowanemu, jednak po chwili odjechał z miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb. Senior w wyniku potrącenia doznał obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala.

Rzeszów: 21-latek sam zgłosił się na policję po potrąceniu pieszego

Kilka godzin później do dyżurnego zgłosił się młody mężczyzna, który przyznał, że to on kierował Audi i potrącił starszego pieszego. Wyjaśniał, że odjechał z miejsca zdarzenia, ponieważ... chciał pojechać do domu po dokumenty.

W trakcie przesłuchania policjanci odkryli, że 21-latek nie powinien w ogóle prowadzić samochodu: mężczyzna miał już dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jeden został wydany przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, a drugi przez Sąd Rejonowy w Przeworsku. Dodatkowo w policyjnych bazach znajdowała się informacja o cofnięciu mu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi.

Areszt dla 21-latka

W związku z podejrzeniem popełnienia kolejnych przestępstw młody kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Funkcjonariusze zebrali materiał dowodowy, który następnie przekazali do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. Ta - po zapoznaniu się ze sprawą - skierowała do Sądu Rejonowego w Rzeszowie wniosek o zastosowanie wobec 21-latka tymczasowego aresztu.

W czwartek sąd przychylił się do wniosku. Mężczyzna spędzi najbliższe dwa miesiące w areszcie tymczasowym.

21-latek będzie odpowiadał za swoje zachowanie przed sądem. Śledczy podkreślają, że mężczyzna mimo młodego wieku wielokrotnie zlekceważył obowiązujące przepisy i sądowe zakazy. Ostateczna decyzja zapadnie w toku dalszego postępowania.