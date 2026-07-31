Rozpędzili karuzelę, używając hulajnóg elektrycznych. Wypadek na placu zabaw

RMF24

Tragicznie mogła skończyć się zabawa grupy dzieci w miejscowości Wara w powiecie brzozowskim na Podkarpaciu. Używając hulajnóg elektrycznych, rozpędziły one karuzelę na placu zabaw koło szkoły. 11-latek, który z niej wypadł, trafił do szpitala.

Wypadek miał miejsce w środę ok. godz. 21 na placu zabaw przy szkole podstawowej w Warze w powiecie brzozowskim. 11-latek był tam z dwoma rówieśnikami i 14-lenią koleżanką.

W pewnym momencie dzieci wpadły na pomysł, by z pomocą hulajnóg elektrycznych rozpędzić obrotową karuzelę. 11-latek usiadł na środku, a koledzy przyłożyli do urządzenia koła rozpędzonych jednośladów.

Jak relacjonuje brzozowska policja, karuzela zaczęła się kręcić z dużo większą prędkością niż zazwyczaj. W pewnym momencie 11-latek wypadł z niej na twarde podłoże. Chłopiec trafił do szpitala w Rzeszowie. Policja nie informuje, w jakim jest stanie.

Sprawą wypadku zajmie się sąd rodzinny. Brzozowska policja apeluje do rodziców, by ostrzegali swoje dzieci przed konsekwencjami niebezpiecznych zachowań. Przypomina też, że do korzystania z hulajnóg elektrycznych niezbędna jest znajomość przepisów oraz odpowiednie uprawnienia.

Co ważne, od 3 marca zabronione jest dopuszczanie dziecka w wieku do 13 lat do kierowania hulajnogą elektryczną na drodze. Wyjątek stanowi kierowanie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.