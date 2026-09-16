Przejście graniczne w Medyce zamknięte dla autokarów wjeżdżających do Polski

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Podróżni korzystający z autokarów muszą przygotować się na poważne zmiany na polsko-ukraińskiej granicy. Drogowe przejście graniczne w Medyce na Podkarpaciu zostanie zamknięte dla autokarów wjeżdżających do Polski. Utrudnienia potrwają aż do listopada 2027 roku.

Od 20 września od północy na drogowym przejściu granicznym w Medyce na Podkarpaciu zostanie zawieszony ruch autokarów w kierunku Polski.

Powodem jest przebudowa budynku odpraw.

Autokary skierowane na inne przejścia

Jak poinformował rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, kpt. Piotr Zakielarz, autokary zmierzające do Polski zostaną przekierowane na sąsiednie przejścia graniczne.

Do ich przyjęcia przystosowano punkty w Korczowej, Krościenku oraz Malhowicach – wyjaśnił kpt. Zakielarz.

Oznacza to, że podróżni będą musieli wybrać inne trasy, co może wydłużyć czas przejazdu i spowodować dodatkowe utrudnienia.

Przebudowa dla lepszej przepustowości

Decyzja o czasowym zamknięciu przejścia dla autokarów związana jest z realizacją inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku odpraw autokarów na wjazd do UE na drogowym przejściu granicznym w Medyce”. Inwestorem jest wojewoda podkarpacki. Celem prac jest zwiększenie przepustowości punktu oraz poprawa komfortu podróżnych.

Przebudowa ma potrwać ponad rok, a jej zakończenie planowane jest na listopad 2027 roku.

Przejście graniczne w Medyce/Fot. Straż graniczna

Wyjazd z Polski bez zmian

Dobra wiadomość dla tych, którzy planują wyjazd z Polski przez Medykę – odprawa autokarów wyjeżdżających z kraju będzie odbywać się bez zmian.

Przejście graniczne Medyka–Szeginie to jedno z najważniejszych miejsc na granicy polsko-ukraińskiej. Obsługuje całodobowo zarówno ruch osobowy, jak i towarowy.

W Medyce funkcjonuje także piesze przejście graniczne.