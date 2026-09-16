Przejście graniczne w Medyce zamknięte dla autokarów wjeżdżających do Polski

Od 20 września od północy na drogowym przejściu granicznym w Medyce na Podkarpaciu zostanie zawieszony ruch autokarów w kierunku Polski.
Powodem jest przebudowa budynku odpraw.
Autokary skierowane na inne przejścia
Jak poinformował rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, kpt. Piotr Zakielarz, autokary zmierzające do Polski zostaną przekierowane na sąsiednie przejścia graniczne.
Do ich przyjęcia przystosowano punkty w Korczowej, Krościenku oraz Malhowicach – wyjaśnił kpt. Zakielarz.
Oznacza to, że podróżni będą musieli wybrać inne trasy, co może wydłużyć czas przejazdu i spowodować dodatkowe utrudnienia.
Przebudowa dla lepszej przepustowości
Decyzja o czasowym zamknięciu przejścia dla autokarów związana jest z realizacją inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku odpraw autokarów na wjazd do UE na drogowym przejściu granicznym w Medyce”. Inwestorem jest wojewoda podkarpacki. Celem prac jest zwiększenie przepustowości punktu oraz poprawa komfortu podróżnych.
Przebudowa ma potrwać ponad rok, a jej zakończenie planowane jest na listopad 2027 roku.
Wyjazd z Polski bez zmian
Dobra wiadomość dla tych, którzy planują wyjazd z Polski przez Medykę – odprawa autokarów wyjeżdżających z kraju będzie odbywać się bez zmian.
Przejście graniczne Medyka–Szeginie to jedno z najważniejszych miejsc na granicy polsko-ukraińskiej. Obsługuje całodobowo zarówno ruch osobowy, jak i towarowy.
W Medyce funkcjonuje także piesze przejście graniczne.