Rzeszów / Shutterstock

O trzy tygodnie przedłużony został termin na składanie ofert przez firmy, które chcą przebudować ulice Grunwaldzką w Rzeszowie - podaje portal rzeszow-news.pl. Wykonawcy mogli składać oferty do 6 lutego. Jednak pod koniec stycznia miasto zdecydowało, że termin wydłuży do 13 lutego, a potem do 22 lutego.

Jak przekazał Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa, jeden wykonawca miał pytania dotyczące formalności związanych z częścią kosztorysową. Termin składania ofert wydłużono, by wyjaśnić wątpliwości. Chcemy, by do przetargu stanęło jak najwięcej firm - wyjaśnił.

Firma, która wygra przetarg, będzie musiała wymienić nawierzchnię - obecną kostkę brukową na płyty granitowe, tak jak stało się to wcześniej na ulicach Kościuszki i 3 Maja.

W projekcie więcej zieleni

Po prawej stronie deptaka posadzonych zostanie ponad 40 grabów, po lewej będą w donicach. W sąsiedztwie budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego posadzone zostaną klony. W sumie na ul. Grunwaldzkiej ma być ponad 50 drzew. Drzewa rosnące na wysokości UR zostaną zachowane. Utworzenie będą dwa dodatkowe szpalery drzew. Bliżej kamienic stojących po stronie wschodniej, drzewa mają rosnąć w donicach. Od strony zachodniej zostaną posadzone w gruncie.

Wzdłuż deptaka pojawią się również m.in. nowe ławki i kosze na śmieci. Projekt zakłada także utworzenie monumentu z inskrypcją - pomnika Grunwaldzkiego, renowację zdroju ulicznego oraz montaż stojaków. Latarnie będą miały energooszczędne oprawy LED.

Miasto na przebudowę deptaka planuje wydać ponad 3,757 mln zł. Dokładny koszt będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu. - Wydłużenie terminu składania ofert przez wykonawców nie będzie miało wpływ na czas realizacji inwestycji - uspokajają urzędnicy.

Ulica Grunwaldzka ma być przebudowana do końca 2023 roku.