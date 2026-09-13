Prezydent Nawrocki bawi na dożynkach w Tryńczy. „Jest informowany na bieżąco”

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Karol Nawrocki gości wraz z małżonką Martą Nawrocką na dożynkach w Tryńczy na Podkarpaciu. Jak poinformował jego rzecznik Rafał Leśkiewicz, prezydent „jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski przez działającą w BBN Dyżurną Służbę Operacyjną”.

Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów Geran-5 w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył 1 km od granicy z Polską, drugi 5 km.

Polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych.

Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa przed granicą z Polską, inny w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Nie odnotowano naruszenia granicy RP - podało przed godz. 10 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, po zakończeniu działań.

„Zagrożenie było realne”. Rzecznik DORSZ o nocnym ataku Rosjan „Bezzałogowce operowały, a nawet trafiały w cele lokalizowane bardzo blisko granicy z Polską, od kilku do kilkunastu kilometrów” – powiedział rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski odnosząc się do nocnego ataku…

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał w niedzielę, że Karol Nawrocki, który gości na dożynkach w Tryńczy na Podkarpaciu, „jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem RP przez działającą w BBN Dyżurną Służbę Operacyjną”.

Jest ona w kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz innymi służbami - przekazał Leśkiewicz. Podkreślił, że Kancelaria Prezydenta będzie na bieżąco informować o wszystkich decyzjach prezydenta.

W niedzielę o godzinie 17 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska.

Nawrocki: Polska na wsi zbudowana jest wokół wartości chrześcijańskich

Prezydent podkreślał na dożynkach w Tryńczy, że Podkarpacie to „ziemia ludzi pracowitych, którzy od pokoleń są strażnikami polskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego”. Jak mówił, istotnym elementem są również symbole religijne, które pokazują jak ważne są wartości chrześcijańskie.

To pokazuje, że Polska na polskiej wsi, w naszych sercach, zbudowana jest wokół wartości chrześcijańskich, które też nie przemijają. I polska wieś jest strażnikiem tych wartości. Za to, że dbacie o nasze wartości, macie świadomość, że Polska trwa ponad tysiąc lat i wartości chrześcijańskie są w tym miejscu, w którym być powinny, bardzo dziękuję - mówił prezydent Nawrocki.

Marta Nawrocka, Karol Nawrocki, fot. Wojtek Jargiło / PAP

Prezydent mówił także o problemach, z którymi mierzą się obecnie gospodarstwa rolne. Wymienił susze i ulewy, wysokie ceny paliw oraz nawozów, presję związaną z napływem produktów rolnych spoza Unii Europejskiej, a także niskie ceny skupu.

Dzisiaj polski rolnik nie tylko żywi i skupia się na swoim gospodarstwie rolnym, ale jest także poddawany ciągłej presji. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że ceny skupu produktów rolnych, jak mówią moi doradcy, są takie jak 15 lat temu, to dopiero wówczas uświadomimy sobie, że to wspaniałe święto wymagało od was ciężkiej pracy, poświęcenia, determinacji, być może często ryzyka – powiedział.

Zaapelował również do rządu i parlamentu o przyjęcie złożonego przez niego projektu ustawy dotyczącej ochrony funkcji produkcyjnych wsi.