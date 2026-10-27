Policjant czy złodziej? Funkcjonariusz z Boguchwały aresztowany za włamania

RMF24

43-letni funkcjonariusz Komisariatu Policji w podrzeszowskiej Boguchwale, Damian M., trafił do tymczasowego aresztu. Prokuratura zarzuca mu dokonanie i usiłowanie kradzieży z włamaniem do domów jednorodzinnych. Policjant z 13-letnim stażem miał wykorzystywać swoją pozycję służbową, by zdobywać informacje o potencjalnych ofiarach.

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów prowadzi śledztwo przeciwko Damianowi M., funkcjonariuszowi z Komisariatu Policji w Boguchwale. Mężczyzna, który od 13 lat służył w policji, został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Zarzuty są poważne – dotyczą zarówno usiłowania, jak i dokonania kradzieży z włamaniem.

Trzy zarzuty, trzy włamania

Damian M. usłyszał trzy zarzuty. Pierwszy dotyczy usiłowania włamania 14 sierpnia 2026 roku na terenie gminy Lubenia. Policjant, w sportowym stroju i z zasłoniętą twarzą, próbował dostać się do jednego z domów, jednak nie zdołał sforsować drzwi. Właściciele byli wtedy na weselu.

Kolejne dwa zarzuty to już skuteczne włamania. W nocy z 10 na 11 października 2026 roku Damian M. włamał się do domu w tej samej gminie, wyłamując okno do kotłowni. Zniknęła gotówka, biżuteria i elektronika. Co ciekawe, miesiąc wcześniej jako dzielnicowy wypytywał domowników o monitoring i obecność mieszkańców.

Trzecie włamanie miało miejsce między 26 września a 3 października w gminie Boguchwała – łupem padł aparat fotograficzny, wkrętarka i kolekcja monet.

Przeszukanie i zabezpieczone dowody

24 października funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji przeszukali dom podejrzanego. Znaleźli tam m.in. gotówkę (ponad 65 tys. zł), biżuterię, zegarki, sprzęt elektroniczny, a także przedmioty zidentyfikowane jako skradzione podczas włamań.

Na jednym z laptopów odkryto odręcznie zapisane dane osobowe jednej z ofiar. Damian M. został także rozpoznany na nagraniu z monitoringu.

Areszt na trzy miesiące

Damian M. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, na wniosek prokuratury, zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Decyzję uzasadniono obawą matactwa procesowego oraz grożącą podejrzanemu surową karą – za kradzież z włamaniem grozi nawet 10 lat więzienia.

Śledztwo trwa, a prokuratura zapowiada kolejne czynności procesowe. Ze względu na dobro postępowania nie ujawniono wszystkich szczegółów. Policjanci będą sprawdzać, czy to jedyne występki ich byłego kolegi.