Pasażer siedział na dachu BMW. Policja pokazała nagranie

RMF24

Policjanci z Jasła na Podkarpaciu przyłapali młodego mężczyznę na skrajnie niebezpiecznym zachowaniu. W czasie jazdy siedział on na dachu białego BMW. Został już ukarany mandatem, a dotkliwe konsekwencje poniesie także kierowca auta.

Z nagrania monitoringu wynika, że incydent miał miejsce w minioną niedzielę ok. godz. 18:40. Policjanci zauważyli białe BMW z pasażerem siedzącym na dachu na ul. Lwowskiej w Jaśle.

Na udostępnionym filmie widać, że samochód nie poruszał się z dużą prędkością - nie zmienia to faktu, że takie zachowanie było skrajnie nieodpowiedzialnie i mogło źle się skończyć dla szukającego wrażeń mężczyzny.

Badanie wykazało, że kierowca BMW był trzeźwy, a pasażer pił wcześniej alkohol. Obaj mężczyźni nie potrafili wytłumaczyć policjantom, dlaczego wpadli na pomysł tak ekscentrycznej jazdy.

Policja

Pasażer BMW otrzymał mandat. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy, a za stworzenie zagrożenia w ruchu stanie on przed sądem.

Funkcjonariusze przypominają, że to kierowca odpowiada za bezpieczeństwo pasażerów, których przewozi.