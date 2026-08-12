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Pasażer siedział na dachu BMW. Policja pokazała nagranie

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 12 sierpnia (08:46)

Policjanci z Jasła na Podkarpaciu przyłapali młodego mężczyznę na skrajnie niebezpiecznym zachowaniu. W czasie jazdy siedział on na dachu białego BMW. Został już ukarany mandatem, a dotkliwe konsekwencje poniesie także kierowca auta.

Pasażer siedział na dachu BMW. Policja pokazała nagranie
Pasażer siedział na dachu BMW. Policja pokazała nagranie /Policja

Z nagrania monitoringu wynika, że incydent miał miejsce w minioną niedzielę ok. godz. 18:40. Policjanci zauważyli białe BMW z pasażerem siedzącym na dachu na ul. Lwowskiej w Jaśle.

Na udostępnionym filmie widać, że samochód nie poruszał się z dużą prędkością - nie zmienia to faktu, że takie zachowanie było skrajnie nieodpowiedzialnie i mogło źle się skończyć dla szukającego wrażeń mężczyzny.

Badanie wykazało, że kierowca BMW był trzeźwy, a pasażer pił wcześniej alkohol. Obaj mężczyźni nie potrafili wytłumaczyć policjantom, dlaczego wpadli na pomysł tak ekscentrycznej jazdy. 

Pasażer BMW otrzymał mandat. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy, a za stworzenie zagrożenia w ruchu stanie on przed sądem.

Funkcjonariusze przypominają, że to kierowca odpowiada za bezpieczeństwo pasażerów, których przewozi.


Źródło: RMF24
Tagi: Jasło
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