Ogromny pożar skansenu na Podkarpaciu. Spłonął zabytkowy kościół

RMF24

Do ogromnego pożaru skansenu w Sanoku w województwie podkarpackim doszło w nocy z soboty na niedzielę. Informację, którą otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM, potwierdził nam dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku. Ogniem objęte były trzy budynki na terenie skansenu, w tym zabytkowy kościół zbudowany w 1667 roku - „perła w koronie” Podkarpacia. Ogień jest już opanowany i się nie rozprzestrzenia.

Pożar skansenu w Sanoku

W nocy z soboty na niedzielę na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na Podkarpaciu doszło do pożaru.

Jak przekazali RMF FM strażacy, zaczęło się od budynku kościoła. Chodzi o zabytkowy, drewniany kościół p.w. św. Mikołaja - jeden z najstarszych nie tylko na Podkarpaciu, ale i w Polsce. Kościół spłonął doszczętnie. Później ogień przeniósł się na dwa sąsiednie budynki.

Na miejscu pracowało około dwudziestu strażackich zastępów. Akcja gaśnicza zakończyła się w niedzielny poranek. Na szczęście nikt nie został ranny.

Zdj. nadesłane do redakcji / RMF FM