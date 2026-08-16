Ogromny pożar skansenu na Podkarpaciu. Płonął zabytkowy kościół

RMF24

Do ogromnego pożaru skansenu w Sanoku w województwie podkarpackim doszło w nocy z soboty na niedzielę. Informację, którą otrzymaliśmy na Gorącą Linie RMF FM, potwierdził nam dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku. Ogniem objęte były trzy budynki na terenie skansenu, w tym zabytkowy kościół. Ogień jest już opanowany i się nie rozprzestrzenia.

Pożar skansenu w Sanoku

W nocy z soboty na niedzielę na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na Podkarpaciu doszło do pożaru.

Jak przekazali RMF FM strażacy, zaczęło się od budynku kościoła. Chodzi o zabytkowy, drewniany kościół p.w. św. Mikołaja. Później ogień przeniósł się na dwa sąsiednie budynki.

Na miejscu pracowało około dwudziestu strażackich zastępów. Akcja gaśnicza zakończyła się w niedzielny poranek. Na szczęście nikt nie został ranny.

Zdj. nadesłane do redakcji / RMF FM