Nowe miasta na Podkarpaciu. Szykują się zmiany w regionie

RMF24

Szykują się zmiany w podziale administracyjnym woj. podkarpackiego. Od nowego roku aż cztery miejscowości w regionie zyskają status miasta – wynika z opublikowanych założeń do projektu rozporządzenia MSWiA.

Nowe miasta na Podkarpaciu – projekt MSWiA

W rządowym wykazie prac legislacyjnych pojawiły się ważne informacje dla południowej Polski. Z opublikowanych założeń wynika, że w woj. podkarpackim od nowego roku cztery miejscowości zyskają status miasta:

Czudec,

Gorzyce,

Wielopole Skrzyńskie,

Żołynia.

Jak miejscowość staje się miastem?

Procedura zmiany statusu administracyjnego wymaga spełnienia szeregu rygorystycznych kryteriów. Aby wieś stała się miastem, musi posiadać m.in. odpowiednią infrastrukturę miejską, wykształcone centrum oraz zwartą zabudowę.

Kluczowe są również uwarunkowania historyczne, gdyż wiele miejscowości po prostu odzyskuje utracone dawniej prawa miejskie. Ważnym krokiem są lokalne konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy wyrażają zdanie o planowanych zmianach.

Kto decyduje o nowych miastach w Polsce?

Choć sama inicjatywa najczęściej wypływa od lokalnych włodarzy i społeczności, ostateczny głos należy do centralnych organów państwowych. Podmiotem, który decyduje o nowych miastach, jest w Polsce Rada Ministrów.

Po ocenie merytorycznej wniosków właściwy dokument przygotowuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Następnie rząd oficjalnie nadaje status miasta w drodze wydania dedykowanego rozporządzenia, które zyskuje moc prawną.