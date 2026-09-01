Nowe fakty ws. zdarzenia w okolicy zakładów Siarkopol. Wszczęto postępowanie

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To lekki cywilny śmigłowiec zerwał w poniedziałek linię energetyczną w okolicy zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu w województwie podkarpackim - policja potwierdza nieoficjalne informacje RMF FM. Trwają poszukiwania pilota. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada dowiedział się, że wszczęto postępowanie w kierunku spowodowania niebezpieczeństwa w ruchu powietrznym, a także niepowiadomienia o zaistniałym incydencie.

W poniedziałek 31 sierpnia niewielki śmigłowiec zerwał sieć energetyczną w pobliżu Zakładów Chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu na Podkarpaciu. Policję zawiadomili świadkowie, którzy relacjonowali, że maszyna wylądowała po tym, jak zerwała linię wysokiego napięcia, a pilot wyszedł na zewnątrz, ocenił uszkodzenia i odleciał. Poszukuje go policja, która potwierdza, że sieć została zerwana przez lekki cywilny śmigłowiec.

Nowe informacje ws. zdarzenia na Podkarpaciu

Po ustaleniu danych śmigłowca, który zahaczył o linię wysokiego napięcia, policjanci starają się potwierdzić, gdzie maszyna się znajduje oraz kto siedział za jej sterami.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, funkcjonariusze mają dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia, a także zdjęcia wykonane przez świadków, którzy wykonali je tuż po tym, gdy śmigłowiec zerwał przewód energetyczny.

Policja nawiazała też kontakt ze służbami kontroli lotów oraz państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Wszczęto postępowanie w kierunku spowodowania niebezpieczweństwa w ruchu powietrznym, a także niepowiadomienia o zaistniałym incydencie.