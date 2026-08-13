Nielegalny sklep z e-papierosami zlikwidowany na Podkarpaciu

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Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zlikwidowali nielegalny sklep internetowy, który zajmował się sprzedażą wyrobów akcyzowych. Sklep działał w ukryciu, korzystając z szyfrowanych komunikatorów i portali społecznościowych.

Podczas akcji służby przejęły ponad 12,6 tysiąca sztuk jednorazowych e-papierosów, ponad 100 sztuk płynu do e-papierosów oraz blisko 400 tysięcy złotych w gotówce.

Cały towar był magazynowany i przygotowywany do wysyłki w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach. Jak informują funkcjonariusze, „zabezpieczone substancje trafiły do badań w Laboratorium Celno-Skarbowym w Przemyślu”.

Sklep działał za pośrednictwem szyfrowanych komunikatorów oraz portali społecznościowych.

Ogromne straty dla budżetu państwa

Gdyby nielegalny towar trafił do obrotu, straty dla budżetu państwa mogłyby wynieść aż 1,7 miliona złotych.

W związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali 28-letniego mieszkańca województwa podkarpackiego. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

Za popełnione czyny grozi mu kara grzywny, pozbawienia wolności do 5 lat lub obie te kary łącznie.