RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Największy taki schron na świecie jest w Polsce. Ukrywał Hitlera, potem hodowano tu... pieczarki

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 25 lipca (16:22)

Szukasz niezwykłych miejsc na mapie Polski? W niewielkiej Stępinie na Podkarpaciu znajdziesz unikalny zabytek militarny, który imponuje rozmachem na skalę globalną. Ten potężny, liczący niemal 400 metrów schron kolejowy powstał, by chronić pociągi sztabowe najwyższych władz III Rzeszy. Dziś ten tajemniczy obiekt przyciąga rzesze turystów, oferując fascynującą podróż do czasów II wojny światowej.

Największy taki schron na świecie jest w Polsce. Ukrywał Hitlera, potem hodowano tu... pieczarki
Największy naziemny schron kolejowy świata znajduje się w Polsce. Monumentalny tunel w Stępinie kryje niezwykłą historię /Shutterstock
  • Schron kolejowy w Stępinie na Podkarpaciu to najdłuższy naziemny schron kolejowy na świecie.
  • Liczy 393 metry długości, został zbudowany w latach 1940–1941 dla ochrony pociągów sztabowych III Rzeszy.
  • W sierpniu 1941 roku w schronie odbyło się tajne spotkanie Adolfa Hitlera z Benito Mussolinim.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Żelbetowy kolos z Podkarpacia, który bije światowe rekordy

Schron kolejowy w Stępinie to prawdziwy ewenement na skalę światową. Powstał w latach 1940–1941 jako jeden z głównych elementów kwatery „Anlage Süd” (Obszar Południe), przeznaczonej dla najwyższych władz III Rzeszy. Tunel liczy aż 393 metry długości, blisko 12 metrów wysokości i imponuje potężnymi ścianami, których grubość dochodzi do 3 metrów. Takie rozmiary czynią go najdłuższym naziemnym schronem kolejowym na świecie.

Obiekt został wzniesiony z najwyższą starannością i według ściśle określonych wytycznych. Jego łukowaty kształt miał na celu zapewnienie maksymalnej ochrony przed bombardowaniami lotniczymi – ściany wyprofilowane na bazie łuku umożliwiały poślizg bomb, minimalizując ryzyko poważnych uszkodzeń. Dodatkowo, konstrukcja schronu pozwalała na wytrzymanie wielokrotnych trafień pociskami artyleryjskimi o masie nawet 500 kilogramów.

Tajne rozmowy dyktatorów w sercu polskiej wsi

Wyjątkowe położenie schronu – na granicy wsi Stępina i Cieszyna, w pobliżu Frysztaka – nie było przypadkowe. To właśnie tutaj, w sierpniu 1941 roku, doszło do historycznego spotkania Adolfa Hitlera z włoskim dyktatorem Benito Mussolinim. Szczegóły rozmów obu przywódców pozostają do dziś tajemnicą, jednak wiadomo, że obaj czuli się w schronie całkowicie bezpieczni. Hermetyczne wrota, system śluz i specjalistyczna wentylacja gwarantowały ochronę nie tylko przed atakami konwencjonalnymi, ale także chemicznymi i biologicznymi.

Wewnątrz tunelu znajdowały się liczne pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz schronowe, przeznaczone zarówno dla obsługi pociągu, jak i sztabowców. Przez cały okres wojny schron pozostawał w stałej gotowości do przyjęcia specjalnych pociągów sztabowych, stanowiąc ważny punkt dowodzenia i komunikacji.

Militarne imperium ukryte w lasach

Schron kolejowy w Stępinie to nie jedyny obiekt militarny w tej okolicy. W skład całego kompleksu „Anlage Süd” wchodziło kilkadziesiąt różnych budowli, z których do dziś przetrwało siedem. Oprócz głównego tunelu zachowała się połączona z nim podziemnym przejściem maszynownia oraz pięć mniejszych schronów bierno-bojowych. Całość uzupełniało trawiaste lądowisko dla samolotów, zlokalizowane w pobliżu kompleksu.

Po zakończeniu wojny obiektem zainteresowało się wojsko, jednak już w latach 60. XX wieku schron został przekazany Narodowemu Bankowi Polskiemu. Planowano wykorzystać go jako składnicę mennicy państwowej oraz miejsce przechowywania dokumentów i depozytów w razie zagrożenia. Ostatecznie jednak tunel pełnił funkcję… pieczarkarni, którą prowadzono aż do lat 90.

Odkryj tajemnice schronu w Stępinie na własne oczy

W roku 2000 schron kolejowy w Stępinie przeszedł pod zarząd Gminy Frysztak. Obecnie obiekt został przystosowany do zwiedzania i stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych regionu. Turyści mogą zobaczyć nie tylko imponujący tunel, ale także pozostałości innych budowli militarnych, które tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca. Zwiedzanie schronu to nie tylko okazja do poznania historii II wojny światowej, ale także do zanurzenia się w świecie militarnych tajemnic i architektonicznych rozwiązań sprzed ponad 80 lat.

 

Źródło: RMF24
Tagi: schron

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: