Mimo zarzutów korupcyjnych burmistrz zostaje na stanowisku. Referendum w Sanoku nieważne

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Referendum w sprawie odwołania burmistrza Sanoka (woj. podkarpackie) Tomasza Matuszewskiego zakończyło się fiaskiem z powodu zbyt niskiej frekwencji. Do urn poszło zaledwie 10,8 proc. uprawnionych mieszkańców, co oznacza, że burmistrz – mimo zarzutów prokuratorskich – pozostaje na stanowisku.

W niedzielę mieszkańcy Sanoka mieli zdecydować o przyszłości swojego burmistrza. Jak poinformowała Miejska Komisja do spraw Referendum, głosowanie okazało się nieważne.

Do urn poszło 3019 osób spośród 27 954 uprawnionych, co oznacza frekwencję na poziomie 10,8 proc. Tymczasem, aby referendum było ważne, wymagany był udział co najmniej 7086 mieszkańców, czyli trzech piątych liczby osób, które głosowały w drugiej turze wyborów burmistrza w 2024 roku.

Wyniki głosowania

Z protokołu opublikowanego przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że za odwołaniem Tomasza Matuszewskiego zagłosowało 2718 osób, przeciw było 276. Oddano 2994 ważne głosy, a 25 głosów uznano za nieważne.

Pomimo wyraźnej przewagi głosów za odwołaniem burmistrza, nieosiągnięcie wymaganego progu frekwencyjnego przesądziło o nieważności całego referendum.

Burmistrz pozostaje na stanowisku mimo zarzutów

Referendum odbywało się w atmosferze napięcia politycznego i w cieniu poważnych zarzutów prokuratorskich wobec burmistrza. W połowie października Tomasz Matuszewski został zawieszony w wykonywaniu obowiązków przez rzeszowską prokuraturę, która zarzuciła mu przekroczenie uprawnień oraz złożenie obietnicy korzyści majątkowej w zamian za poparcie polityczne.

Samorządowiec nie przyznał się do winy, a decyzję o zawieszeniu określił jako „działanie o charakterze politycznym”.

Polityczny konflikt w Sanoku

Niedzielne głosowanie to pokłosie trwającego od miesięcy konfliktu politycznego w Sanoku. Spór pomiędzy burmistrzem a przewodniczącym rady miasta Sławomirem Mikliczem rozpoczął się już podczas drugiej tury wyborów samorządowych w 2024 roku, w której Matuszewski zwyciężył niewielką różnicą głosów.

Od tego czasu w mieście trwały dyskusje dotyczące stanu finansów oraz programu naprawczego. Warto przypomnieć, że rok wcześniej, w listopadzie 2025 roku, nie powiodło się referendum w sprawie odwołania rady miasta, które zainicjowały środowiska związane z burmistrzem.