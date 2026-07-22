Leo Express uruchamia nowe połączenie z Przemyśla. To jedna z najdłuższych tras w Europie

RMF24

Już 31 lipca na tory wyruszy nowe, międzynarodowe połączenie kolejowe Leo Express z Przemyśla do Frankfurtu nad Menem. Pociąg zatrzyma się na trasie m.in. w Rzeszowie, Krakowie, Pradze i Dreźnie. Przewoźnik zapowiada komfortowe warunki podróży i atrakcyjne ceny biletów.

Nowa trasa przez trzy kraje

Czeski przewoźnik Leo Express ogłosił uruchomienie od 31 lipca nowego połączenia kolejowego, które połączy Polskę, Czechy i Niemcy.

Pociąg z Przemyśla odjedzie o godzinie 12:04, zatrzymując się na Podkarpaciu m.in. w Jarosławiu i Rzeszowie.

Na trasie znajdą się także tak ważne stacje jak Tarnów, Kraków Główny i Oświęcim.

Po przekroczeniu granicy pociąg zatrzyma się w czeskich miastach, takich jak Bogumin, Ostrawa, Ołomuniec, Pardubice czy Děčín, a następnie w niemieckich miejscowościach, w tym Bad Schandau, Dreźnie, Weimarze, Erfurcie i Fuldzie.

Do Pragi skład dotrze o 22:32, do Drezna o 1:38, a do stacji końcowej we Frankfurcie nad Menem – następnego dnia o 7:22.

W drogę powrotną pociąg wyruszy z Frankfurtu o 15:03, by zameldować się w Przemyślu o 11:25.

Komfort i nowoczesność na pokładzie

Jak informuje przewoźni, nowy pociąg Leo Express to nie tylko szybkie i wygodne połączenie, ale także wysoki standard podróży. W składzie znajdą się klimatyzowane wagony z dostępem do Wi-Fi i gniazdek elektrycznych.

Przewoźnik zaoferuje trzy klasy podróży: Economy, Business oraz wagon sypialny Economy Sleeper, co pozwoli dopasować komfort podróży do indywidualnych potrzeb pasażerów.

Oferta dla mieszkańców Podkarpacia i podróżnych z Ukrainy

Jak podkreślają przedstawiciele przewoźnika, nowa linia jest skierowana przede wszystkim do mieszkańców województwa podkarpackiego oraz podróżnych z Ukrainy, którzy chcą wygodnie i bez przesiadek dotrzeć do największych ośrodków turystycznych i biznesowych Europy Zachodniej.

Bilety na nowe połączenie są już dostępne na stronie internetowej przewoźnika oraz w aplikacji mobilnej.

Naszym celem jest tworzenie nowych, wygodnych i przyjaznych dla środowiska połączeń międzynarodowych, które dotychczas nie istniały, oraz zapewnianie pasażerom przystępnych cenowo i nowoczesnych możliwości podróżowania po Europie – podkreślił w komunikacie dyrektor generalny Leo Express Peter Köhler.

Warto dodać, że Leo Express należy m.in. do hiszpańskiej grupy kolejowej Renfe, która posiada 50 proc. udziałów w spółce.

Nowe połączenie to kolejny krok w rozwoju oferty przewoźnika na rynku międzynarodowym.

