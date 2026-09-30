Kompletnie pijany jechał A4. Zastępca prokuratora okręgowego zatrzymany przez policję

RMF24

Kompletnie pijanego zastępcę prokuratora okręgowego z Opola Henryka W. za kółkiem zatrzymali policjanci. Wpadł w ręce funkcjonariuszy na Podkarpaciu – dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Do zatrzymania doszło we wtorek po tym, jak na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie, że autostradą A4 porusza się samochód, którego kierowca może być pijany. Do akcji ruszyli policjanci z Przeworska, którzy zatrzymali osobową Kię.

Okazało się, że 53-letni kierowca jest kompletnie pijany. Badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu.

Podczas kontroli mężczyzna poinformował, że jest prokuratorem. Trafił do policyjnej izby zatrzymań, o sprawie powiadomiono jego przełożonego.

Śledztwo prowadzi w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Przemyślu.

Postępowanie ma przejąć Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

W przypadku prokuratorów obowiązuje procedura uchylenia immunitetu, co stanowi warunek konieczny do formalnego przedstawienia zarzutów karnych.