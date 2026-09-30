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Kompletnie pijany jechał A4. Zastępca prokuratora okręgowego zatrzymany przez policję

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 30 września (10:12)

Kompletnie pijanego zastępcę prokuratora okręgowego z Opola Henryka W. za kółkiem zatrzymali policjanci. Wpadł w ręce funkcjonariuszy na Podkarpaciu – dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Kompletnie pijany jechał A4. Zastępca prokuratora okręgowego zatrzymany przez policję
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Do zatrzymania doszło we wtorek po tym, jak na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie, że autostradą A4 porusza się samochód, którego kierowca może być pijany. Do akcji ruszyli policjanci z Przeworska, którzy zatrzymali osobową Kię. 

Okazało się, że 53-letni kierowca jest kompletnie pijany. Badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu.

Podczas kontroli mężczyzna poinformował, że jest prokuratorem. Trafił do policyjnej izby zatrzymań, o sprawie powiadomiono jego przełożonego. 

Śledztwo prowadzi w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Przemyślu.

Postępowanie ma przejąć Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. 

W przypadku prokuratorów obowiązuje procedura uchylenia immunitetu, co stanowi warunek konieczny do formalnego przedstawienia zarzutów karnych.


Źródło: RMF FM
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