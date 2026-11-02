Koalicja chętnych rusza z ćwiczeniami. Prawie 5 tys. żołnierzy w Nowej Dębie

RMF24

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„Po niemal dwóch latach spotkań i szczytów koalicja chętnych przechodzi wreszcie od deklaracji do praktycznych działań” – tak „Le Monde” ocenia informacje o ćwiczeniach wojskowych, które mają się odbyć w Polsce. W Nowej Dębie, jak przekazał RMF24 przedstawiciel MON, będzie ćwiczyło niemal 5000 żołnierzy, w tym prawie 2000 z Polski.

Ćwiczenia mają się odbyć w dniach 9-22 listopada. „Le Monde” podawało, że weźmie w nich udział prawie 3 tys. żołnierzy. Ppłk Michał Tomczyk MON przekazał RMF24, że ta liczba dotyczy jedynie żołnierzy zagranicznych, a razem z polskimi wojskowymi wyniesie ona w sumie niemal 5000 uczestników.

„Po niemal dwóch latach spotkań i szczytów koalicja chętnych przechodzi wreszcie od deklaracji do praktycznych działań” – zauważyła gazeta, pisząc o „bezprecedensowych ćwiczeniach wojskowych”.

Jak podkreślił „Le Monde”, NATO jest informowane o ćwiczeniach, ale nie weźmie w nich bezpośredniego udziału. MON podaje też, że żołnierze z Ukrainy nie będą brały udziału w „manewrach i działaniach w ramach ćwiczeń”. W Polsce pojawi się jedynie ukraińska delegacja.

Jak będą wyglądały ćwiczenia?

Celem ćwiczeń jest sprawdzenie zdolności sojuszu do rozmieszczenia wojsk w Ukrainie po zakończeniu wojny. Mają one jednocześnie „stanowić demonstrację wiarygodności militarnej tego sojuszu” – dodał „Le Monde”.

„Nie należy jednak oczekiwać pokazu siły z udziałem czołgów i rakiet” – zaznaczył. Ich zadaniem jest raczej sprawdzenie systemu dowodzenia oraz procedur logistycznych, związanych z przemieszczaniem wojsk i sprzętu przez Europę.

„Jest to skomplikowane przedsięwzięcie ze względu na konieczność przekraczania licznych granic państwowych” – stwierdził dziennik.

Ważnym elementem manewrów ma być również zwalczanie dronów – dodał „Le Monde”.

Polska jako „naturalny wybór”

Gazeta podkreśliła, że Polska „była naturalnym wyborem na gospodarza pierwszych ćwiczeń”. „Polska ma doświadczenie w organizowaniu tego rodzaju szkoleń. Od początku wojny w Ukrainie na jej terytorium funkcjonuje kilka ośrodków szkoleniowych dla ukraińskich wojskowych, w tym ośrodek działający w ramach misji Unii Europejskiej na rzecz wsparcia wojskowego Ukrainy” – odnotował „Le Monde”.

Koalicja chętnych po raz pierwszy zebrała się w styczniu 2025 r. Skupia obecnie 37 państw, głównie europejskich. W działania koalicji zaangażowane są także m.in. Kanada, Japonia czy Turcja.