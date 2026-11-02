Jutro ostatnia szansa na 300 zł na wypoczynek na Podkarpaciu

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We wtorek (3 listopada) rozpocznie się finałowa tura generowania czeków turystycznych na Podkarpaciu. Każdy czek uprawnia do 300 zł dofinansowania na pobyt w regionie, obejmujący co najmniej dwa kolejne noclegi. To ostatnia okazja, by skorzystać z programu, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem podczas poprzednich edycji.

We wtorek 3 listopada o godz. 12 rusza ostatnia tura generowania czeków turystycznych na Podkarpaciu.

Jak zdobyć czek turystyczny?

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej czek.podkarpackie.travel. O przyznaniu czeku zdecyduje kolejność prawidłowo i kompletnie złożonych wniosków. Nabór potrwa do wyczerpania puli przeznaczonej na trzecią turę. Z programu mogą skorzystać pełnoletni obywatele Polski.

Kiedy i gdzie można wykorzystać czek?

Czeki turystyczne będzie można realizować od 4 do 30 listopada w obiektach uczestniczących w programie. Warunkiem jest pobyt trwający co najmniej dwie kolejne noce. Program ma na celu zachęcenie do odwiedzania Podkarpacia poza szczytem sezonu turystycznego.

Jesień na Podkarpaciu – co warto zobaczyć?

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna podkreśla, że region jesienią oferuje wiele atrakcji.

„Jesienią można wypoczywać m.in. w Bieszczadach i Beskidzie Niskim, korzystać z podkarpackich uzdrowisk oraz zwiedzać atrakcje regionu” – zachęcają organizatorzy.

Ogromne zainteresowanie programem

W poprzednich turach czeki rozchodziły się błyskawicznie – w niespełna godzinę system wygenerował ponad 10,5 tysiąca czeków. Łączny budżet programu to 3 mln zł, z czego połowę zapewniło Ministerstwo Sportu i Turystyki, a drugą połowę województwo podkarpackie.