Jechała bez zapiętych pasów i bez fotelika. Matka z zarzutami po śmierci 9-latki

RMF24

Do 8 lat więzienia grozi 37-letniej kobiecie, której 9-letnia córka zginęła pod koniec wakacji w wypadku w Szkodnej na Podkarpaciu. Prokuratura ujawniła, że dziecko podróżowało bez zapiętych pasów i nie siedziało w foteliku. Matka przyznała, że nie zwróciła na to uwagi, bo spieszyła się na wizytę lekarską.

Tragiczny wypadek miał miejsce 20 sierpnia w Szkodnej w powiecie ropczycko-sędziszowskim na Podkarpaciu. 37-letnia Urszula C. prowadziła samochód, którego pasażerami było troje jej dzieci w wieku 2, 9 i 14 lat.

Śledczy ustalili, że kobieta jechała ze zbyt dużą prędkością po mokrej nawierzchni. Na łuku drogi wpadła w poślizg i auto najpierw zjechało na pobocze, a potem uderzyło w betonowy przepust i przewróciło się na prawy bok.

Z samochodu wypadła 9-letnia dziewczynka. Dziecko zmarło na miejscu.

9-latka nie była przewożona w foteliku ani w żadnym urządzeniu podtrzymującym, mimo że nie osiągnęła wymaganego prawem wieku i wzrostu. Co więcej, dziecko w ogóle nie zostało zapięte w pasy bezpieczeństwa. Wewnątrz samochodu policjanci nie ujawnili nawet podstawowego siedziska dedykowanego dla dziecka w tym wieku - relacjonuje rzecznik rzeszowskiej prokuratury, Krzysztof Ciechanowski.

37-latka usłyszała zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Grozi jej od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Urszula C. przyznała się do winy. W złożonych wyjaśnieniach relacjonowała, że spieszyła się na wizytę lekarską.

Wyjaśniła, że z powodu pośpiechu nie zweryfikowała, czy córka (która zazwyczaj robiła to samodzielnie) zamontowała siedzisko i zapięła pasy bezpieczeństwa przed rozpoczęciem jazdy - tłumaczy prokurator Ciechanowski.

Kobieta nie została tymczasowo aresztowana. Objęto ją dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Nie może też prowadzić żadnych pojazdów.