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Historyczna zmiana na lotnisku w Jasionce. Po raz pierwszy będzie je ochraniać to państwo

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 7 listopada (11:13)

Od 1 stycznia 2027 roku Francja przejmie odpowiedzialność za obronę lotniska Rzeszów-Jasionka, które jest głównym węzłem dostaw zachodniej pomocy dla Ukrainy. Poinformował o tym Etienne de Poncins, ambasador Francji w Polsce, cytowany przez agencję Reutera.

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Historyczna zmiana na lotnisku w Jasionce. Po raz pierwszy będzie je ochraniać to państwo
System obrony powietrznej Patriot rozmieszczony w hubie wojskowym na lotnisku Rzeszów-Jasionka; fot. Sergei Gapon /AFP/East News

Od początku przyszłego roku - po raz pierwszy w historii - lotnisko Rzeszów-Jasionka na Podkarpaciu będzie chronione przez Francję. Jak podawało we wrześniu Ministerstwo Obrony Narodowej, przez to najważniejsze dla Ukrainy napadniętej przez Rosję centrum logistyczne przechodzi ponad 80 proc. donacji wojskowych.

Od 1 stycznia, w ramach NATO, Francja przejmie odpowiedzialność za obronę powietrzną obszaru wokół Rzeszowa. Będzie to pierwszy przypadek wykorzystania francuskiego sprzętu do realizacji tego zadania – przekazał ambasador, co cytuje agencja Reutera.

W czerwcu minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Holandia przedłuża obecność swoich żołnierzy i systemów obrony powietrznej Patriot w Polsce do grudnia 2026 roku. Z kolei pod koniec września szef MON przekazał, że po zakończeniu holenderskiej misji w grudniu lotnisko Rzeszów-Jasionka mają osłaniać żołnierze kolejnego państwa NATO i sojusznicze systemy Patriot. Nie podał wówczas, które państwo weźmie odpowiedzialność za tę misję. Teraz wiadomo, że będzie to Francja. 


Źródło: Reuters
Tagi: jasionka

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