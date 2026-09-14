Gwiazdy polskiego sportu w Rzeszowie. Wyjątkowe spotkanie z uczennicami w Podpromiu

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Już 15 września w hali Podpromie w Rzeszowie odbędzie się wyjątkowe spotkanie uczennic z wielkimi gwiazdami polskiego sportu. W ramach akcji „Mistrzynie w Szkołach” kilkaset młodych dziewcząt będzie mogło ćwiczyć i rozmawiać z Otylią Jędrzejczak, Sofią Ennaoui, Joanną Jóźwik, Natalią Czerwonką i Katrin Kargbo. Wydarzenie ma na celu nie tylko promocję aktywności fizycznej, ale także budowanie pewności siebie i motywowanie młodych kobiet do realizowania swoich marzeń.

We wtorek, 15 września, Rzeszów stanie się miejscem wyjątkowego spotkania dla uczennic ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. W hali Podpromie pojawią się utytułowane reprezentantki Polski, które nie tylko poprowadzą wspólne zajęcia sportowe, ale także podzielą się swoimi doświadczeniami. Wśród zaproszonych gości znajdą się: Otylia Jędrzejczak – mistrzyni olimpijska w pływaniu, lekkoatletki Sofia Ennaoui i Joanna Jóźwik, medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim Natalia Czerwonka oraz była mistrzyni świata w karate i trenerka personalna Katrin Kargbo.

Program wydarzenia obejmuje kilkadziesiąt minut intensywnych ćwiczeń, po których uczestniczki będą miały okazję posłuchać inspirujących historii mistrzyń. Sportowe gwiazdy opowiedzą o swoich karierach, sukcesach, ale także o trudnościach, które musiały pokonać na drodze do spełnienia marzeń.

Sport jako źródło siły i pewności siebie

Akcja „Mistrzynie w Szkołach” realizowana jest od 2008 roku i od lat zachęca młode dziewczęta do aktywności fizycznej oraz dbania o zdrowie. Pomysłodawczynią projektu jest Otylia Jędrzejczak, która podkreśla, że sport nie musi oznaczać rywalizacji na najwyższym poziomie.

„Chcemy pokazywać dziewczynom, że aktywność fizyczna nie jest obowiązkiem ani karą, ale czymś, co może dawać radość, energię i większą pewność siebie. Nie trzeba być zawodowym sportowcem i osiągać sukcesy, żeby czerpać ze sportu ogromne korzyści”.

Jednym z głównych celów projektu jest przeciwdziałanie nieuzasadnionym zwolnieniom z lekcji wychowania fizycznego, które wciąż są powszechną praktyką w polskich szkołach. Organizatorzy chcą przekonać dziewczęta, że sport to nie tylko zdrowie, ale także sposób na budowanie własnej wartości i odwagi w realizacji celów.

Prawdziwe historie, które inspirują

Foto: Łukasz Szeląg / materiały prasowe

Spotkanie w Rzeszowie to nie tylko ćwiczenia – to także szczere rozmowy o życiu, pasji i pokonywaniu trudności. Mistrzynie sportu podkreślają, że nie zawsze było łatwo i nie każda droga do sukcesu jest usłana różami.

Każda z zaproszonych mistrzyń ma inną historię i własne doświadczenia, ale wszystkie wiemy, jak wiele sport może nauczyć o nas samych. Podczas spotkań nie opowiadamy wyłącznie o medalach. Mówimy również o gorszych dniach, zwątpieniu, porażkach i powrotach – podkreśla Otylia Jędrzejczak.

Joanna Jóźwik, olimpijka i medalistka mistrzostw Europy, również z niecierpliwością czeka na spotkanie z uczennicami.

Bardzo lubię spotkania z młodzieżą, bo zawsze towarzyszą im szczerość, ciekawość i mnóstwo dobrej energii. Cieszę się, że najpierw będziemy mogły wspólnie poćwiczyć, a później spokojnie porozmawiać z dziewczynami. Chcę im pokazać, że ruch może być źródłem przyjemności, a sport uczy nie tylko wytrwałości, lecz także akceptowania siebie i radzenia sobie z trudniejszymi momentami – mówi Jóźwik.

Rzeszowska edycja „Mistrzyń w Szkołach” to już trzecie takie wydarzenie w 2026 roku. Wcześniej podobne spotkania odbyły się w Przyborowie koło Nowej Soli oraz w Krakowie.