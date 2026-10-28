Groźny incydent na przejeździe. Wojskowy „Żbik” uderzył w pociąg towarowy

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Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia, do którego doszło wczoraj wieczorem na przejeździe kolejowym w Zbydniowie na Podkarpaciu. Wojskowy pojazd „Żbik” uderzył w lokomotywę. Nikomu nic się nie stało.

Jak informuje rzecznik Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz, do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 23:00.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący wojskowym pojazdem mechanicznym BRDM-2M „Żbik” po dojechaniu do niestrzeżonego przejazdu kolejowego zatrzymał pojazd, „następnie, z dotychczas nieustalonych przyczyn, ruszył w chwili, gdy przez przejazd przejeżdżał pociąg towarowy” – relacjonuje ppłk Rozkosz.

„Żbik” uderzył w bok lokomotywy. Na szczęście pociąg się nie wykoleił. Żadnemu z pięciu żołnierzy będących w pojeździe, ani osobom z pociągu nic się nie stało.

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają żołnierze Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli oraz przedstawicielami Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w Lublinie.

„Żbik” należał do jednej z jednostek wojskowych stacjonujących na terenie województwa podkarpackiego.

