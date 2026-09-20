Groźby wobec premiera w sieci. Policja zatrzymała 56-latka

RMF24

56-letni mieszkaniec Przemyśla został zatrzymany przez policję po tym, jak w mediach społecznościowych opublikował film z groźbami pod adresem premiera Donalda Tuska. Mężczyzna w poniedziałek ma usłyszeć zarzuty. Policja przypomina, że anonimowość w sieci nie istnieje.

Policjanci z Przemyśla zatrzymali 56-letniego mężczyznę, który w piątek opublikował w mediach społecznościowych film, w którym groził premierowi Donaldowi Tuskowi. Jak poinformowała oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu podkom. Karolina Kowalik, z zatrzymanym „prowadzone są dalsze czynności”.

Do zatrzymania doszło w sobotę, dzień po publikacji nagrania. Funkcjonariusze zabezpieczyli zarówno materiał wideo, jak i sprzęt elektroniczny należący do podejrzanego. Obecnie śledczy analizują dowody, które mają posłużyć do sformułowania zarzutów wobec 56-latka. Zarzuty mają zostać przedstawione już w poniedziałek.

Policja stanowczo podkreśla, że publikowanie w internecie treści naruszających prawo nie zapewnia anonimowości. „W sieci nikt nie jest bezkarny. Policjanci reagują na takie przypadki i podejmują zdecydowane działania zmierzające do ustalenia autorów tego typu materiałów oraz pociągnięcia ich do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami” – napisali funkcjonariusze na platformie X.