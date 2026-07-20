Gdzie najlepiej oglądać Perseidy w Polsce? Ten jeden region nie ma sobie równych

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Choć brzmi to niewiarygodnie, większość Europejczyków nie ma już szans zobaczyć Drogi Mlecznej z własnego podwórka. W Polsce istnieje jednak wyjątkowy zakątek, gdzie po zmroku niebo dosłownie płonie miliardami gwiazd. Co najlepsze – aby podziwiać ten zapierający dech w piersiach spektakl, nie potrzebujesz żadnego specjalistycznego sprzętu.

Latem Bieszczady zamieniają się w prawdziwy raj dla miłośników astronomii. Od połowy lipca do połowy września na nocnym niebie można podziwiać tysiące gwiazd, niezwykle wyraźną Drogę Mleczną i spektakularny rój Perseidów — wszystko to bez potrzeby używania teleskopów czy lornetek. To jeden z nielicznych zakątków Europy, gdzie ciemność nocy pozwala dostrzec zjawiska niewidoczne w innych regionach kontynentu.

Bieszczady po zmroku – królestwo gwiazd

Gdy słońce chowa się za bieszczadzkimi szczytami, krajobraz nabiera zupełnie nowego wymiaru. W miejscach oddalonych od cywilizacji i sztucznego oświetlenia rozpościera się widok na rozgwieżdżone niebo, które zachwyca nawet doświadczonych astronomów.

Jak podkreśla Pavol Ďuriš, inicjator Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady:

Kiedy zachodzi słońce, rozpoczyna się prawdziwa magia. Bieszczady są najbardziej rozgwieżdżonym miejscem w Polsce. Latem nie tylko widać gwiazdy, ale i spadające meteory.

Do podziwiania tych widowisk nie potrzeba żadnych przygotowań ani specjalistycznego sprzętu — wystarczy spojrzeć w górę.

Perseidy — spektakl spadających gwiazd

Największą atrakcją astronomiczną lata są Perseidy, czyli „noc spadających gwiazd”. Maksimum aktywności tego roju meteorów przypada około 12 sierpnia. W sprzyjających warunkach można dostrzec nawet do 150 meteorów w ciągu jednej nocy. To wyjątkowe widowisko przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów z całej Polski.

Dwa niezwykłe zjawiska w ciągu jednej doby. Kiedy przypada zaćmienie Słońca i deszcz Perseidów? Już niedługo - w nocy z 12 na 13 sierpnia - przypada zarówno maksimum Perseidów, jak i zaćmienie Słońca. W idealnych warunkach można zobaczyć nawet do 100 meteorów na godzinę, a te, jak informuje NASA, w tym roku właśnie takie mają być, gdyż Księżyc…

Warto wtedy wyjść nawet bez teleskopu, położyć się pod gwiazdami i liczyć spadające gwiazdy — zachęca Ďuriš.

Do najlepszych miejsc obserwacyjnych zaliczana jest Dolina Górnego Sanu, gdzie można znaleźć wiele dogodnych punktów do zatrzymania się i podziwiania nocnego nieba.

Najciemniejsze niebo świata ocalone. Paranal bez zagrożenia Astronomowie i miłośnicy astronomii z całego świata mogą odetchnąć. Firma AES Andes ogłosiła, że wycofuje się z megaprojektu INNA, planowanego w pobliżu Obserwatorium Paranal Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO). ESO z zadowoleniem…

Wyjątkowość bieszczadzkiego nieba

To, co wyróżnia Bieszczady na tle innych regionów, to niezwykle niskie zanieczyszczenie światłem. Dzięki temu na niebie wciąż można obserwować Drogę Mleczną, zjawisko coraz rzadsze w Europie. Jak zauważa Pavol Ďuriš, „coraz więcej osób po raz pierwszy widzi Drogę Mleczną dopiero w dorosłym wieku. Wielu turystów z dużych miast ma okazję zobaczyć rozgwieżdżone niebo dopiero tutaj”.

Wrażenie robi także światło zodiakalne — delikatna smuga białego światła, przypominająca piramidę, widoczna tuż po zachodzie lub przed wschodem słońca. Powstaje ono dzięki pyłowi w Układzie Słonecznym, który odbija światło słoneczne.

To zjawisko jest na tyle subtelne, że wymaga naprawdę ciemnego nieba — podkreśla pomysłodawca Parku Gwiezdnego Nieba.

Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady — ochrona ciemności

Obserwacja nocnego nieba na taką skalę możliwa jest dzięki konsekwentnej ochronie ciemności. Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady powstał w 2013 roku jako wspólna inicjatywa instytucji naukowych, przyrodniczych i samorządowych. Jego głównym zadaniem jest ochrona nocnego środowiska przed nadmiernym sztucznym oświetleniem oraz popularyzacja wiedzy o zanieczyszczeniu światłem.

Park obejmuje ponad 113 tysięcy hektarów, w tym tereny Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz parków krajobrazowych Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetlińskiego. To jeden z największych w Europie obszarów chroniących naturalną ciemność.