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Dziecko zmarło w czasie porodu. Prokuratura bada sprawę

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 listopada (10:35)

Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie bada sprawę śmierci noworodka w tamtejszym szpitalu. Zmarł on w trakcie porodu. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.

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Dziecko zmarło w czasie porodu. Prokuratura bada sprawę
Zdj. ilustracyjne (fot. Reshetnikov_art) /Shutterstock

Postępowanie dotyczy podejrzenia narażenia 19-letniej pacjentki i jej dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledczy sprawdzają, czy personel medyczny prawidłowo sprawował opiekę nad rodzącą i jej dzieckiem - przekazała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. 

Śledczy zabezpieczyli już dokumentację medyczną 19-latki i przesłuchali osobę, która złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Przeprowadzono też sekcję zwłok noworodka. Nie dała ona jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przyczyny śmierci dziecka. 

Badanie wykazało, że ciąża była donoszona, a dziecko było zdrowe - wyjaśniła prokurator Taciuch-Kurasiewicz. Jak dodała, w tej sytuacji konieczne są kolejne badania zabezpieczonego materiału biologicznego.

Na razie prokuratura nie przesądza, czy w tej sprawie doszło do błędu medycznego. Będzie analizować postępowanie lekarzy z lubaczowskiego szpitala. 

Jeśli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, prokuratura będzie ustalać, kto ponosi za nie odpowiedzialność - zapowiedziano w komunikacie. 
 


Źródło: RMF24

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