Dziecko zmarło w czasie porodu. Prokuratura bada sprawę

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Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie bada sprawę śmierci noworodka w tamtejszym szpitalu. Zmarł on w trakcie porodu. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.

Postępowanie dotyczy podejrzenia narażenia 19-letniej pacjentki i jej dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledczy sprawdzają, czy personel medyczny prawidłowo sprawował opiekę nad rodzącą i jej dzieckiem - przekazała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Śledczy zabezpieczyli już dokumentację medyczną 19-latki i przesłuchali osobę, która złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Przeprowadzono też sekcję zwłok noworodka. Nie dała ona jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przyczyny śmierci dziecka.

Badanie wykazało, że ciąża była donoszona, a dziecko było zdrowe - wyjaśniła prokurator Taciuch-Kurasiewicz. Jak dodała, w tej sytuacji konieczne są kolejne badania zabezpieczonego materiału biologicznego.

Na razie prokuratura nie przesądza, czy w tej sprawie doszło do błędu medycznego. Będzie analizować postępowanie lekarzy z lubaczowskiego szpitala.

Jeśli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, prokuratura będzie ustalać, kto ponosi za nie odpowiedzialność - zapowiedziano w komunikacie.

