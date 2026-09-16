Dużo złota, srebra i gotówki wpadło w ręce służb z Podkarpacia

RMF24

Jedenaście kilogramów złota i ponad sześć kilogramów srebra zabezpieczyli funkcjonariusze CBŚP i podkarpackiej skarbówki w ramach kolejnego etapu akcji wymierzonej w przestępców zajmujących się nielegalnym obrotem wyrobami z metali szlachetnych. Szacowane straty Skarbu Państwa są niemałe. W sprawie zatrzymano kolejne dwie osoby.

Grupa przestępcza miała od 2017 r. nielegalnie wprowadzić do obrotu 1,7 tony wyrobów z metali szlachetnych i prać pochodzące z owego procederu pieniądze. Nie płacąc obowiązkowych podatków, miała uszczuplić państwową kasę o ok. 45 mln zł.

W lipcu funkcjonariusze CBŚP z Rzeszowa i KAS z Przemyśla wzięli na cel kolejnych podejrzanych. Zabezpieczono 11 kg złota, 6,5 kg srebra, a także gotówkę w różnych walutach o łącznej wartości ponad 80 tys. zł.

Zatrzymano dwie osoby, które w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie usłyszały m.in. zarzuty prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa oraz przestępstw skarbowych.

W ubiegłym roku policja zatrzymała już czterech innych podejrzanych mających związek ze sprawą. Wówczas zabezpieczono 28 kg złota, 33 kg srebra i 49 tys. euro w gotówce.

Śledztwo trwa.