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Dron na dożynkach z udziałem Karola Nawrockiego. Zatrzymano mężczyznę

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 16 września (17:19)

Mężczyzna spod Tarnowa (woj. małopolskie) został zatrzymany w związku z niedzielnym incydentem podczas dożynek w podkarpackiej Tryńczy. Bezzałogowy statek powietrzny wleciał tam w zamkniętą strefę. W imprezie uczestniczyła para prezydencka.

Dron na dożynkach z udziałem Karola Nawrockiego. Zatrzymano mężczyznę
Karol Nawrocki (fot. Andrzej Kulpita /East News

Jak informuje reporter RMF FM Dominik Smaga, zatrzymany mężczyna przyjechał na dożynki na występ swojej dziewczyny, która wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich miała zaplanowany taniec wokół dożynkowego wieńca. 

Policjantom, którzy zabezpieczali imprezę i zauważyli dron, tłumaczył, że chciał z powietrza sfilmować ten występ. Zeznał, że nie zauważył informacji o zakazie lotów wprowadzonym na tym obszarze.

Zakaz został wprowadzony przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej z powodu imprezy z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki. 

W tej sprawie prokuratura wszczęła postępowanie dotyczące naruszenia przepisów prawa lotniczego. 

Mężczyzna przesłuchany jako świadek został zwolniony do domu.


Źródło: RMF FM
Tagi: Karol Nawrocki dron dożynki
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