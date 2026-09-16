Dron na dożynkach z udziałem Karola Nawrockiego. Zatrzymano mężczyznę

Jak informuje reporter RMF FM Dominik Smaga, zatrzymany mężczyna przyjechał na dożynki na występ swojej dziewczyny, która wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich miała zaplanowany taniec wokół dożynkowego wieńca.
Policjantom, którzy zabezpieczali imprezę i zauważyli dron, tłumaczył, że chciał z powietrza sfilmować ten występ. Zeznał, że nie zauważył informacji o zakazie lotów wprowadzonym na tym obszarze.
Zakaz został wprowadzony przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej z powodu imprezy z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki.
W tej sprawie prokuratura wszczęła postępowanie dotyczące naruszenia przepisów prawa lotniczego.
Mężczyzna przesłuchany jako świadek został zwolniony do domu.