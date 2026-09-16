Dramatyczne chwile na S19. Spłonął chiński samochód, policjanci uratowali rodzinę z 7-letnim dzieckiem

RMF24

Policjanci z Niska (woj. podkarpackie) pomogli kierowcy i pasażerom bezpiecznie opuścić płonący pojazd. W środku znajdowało się między innymi 7-letnie dziecko. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale chiński samochód spłonął doszczętnie.

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Chińskie auto spłonęło

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Chińskie auto spłonęło / Policja

Dramatyczne sceny rozegrały się w piątkowe popołudnie w Zdziarach (woj. podkarpackie), nieopodal drogi ekspresowej S19.

Policjanci z Niska przeprowadzali rutynową kontrolę drogową, gdy nagle zauważyli dym wydobywający się spod maski kontrolowanego pojazdu marki Omoda. Sytuacja szybko się zmieniła – dym zamienił się w płomienie, a samochód stanął w ogniu.

Zamiast kontroli, natychmiastowa pomoc

Mundurowi natychmiast ruszyli na pomoc.

Jeden z policjantów chwycił gaśnicę z radiowozu i zaczął gasić pożar, podczas gdy drugi pomagał kierowcy oraz pasażerom – wśród których było 7-letnie dziecko – bezpiecznie opuścić płonący pojazd. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie.

Pożar chińskiego samochodu w rejonie S19

Po ewakuacji wszystkich osób, funkcjonariusze oddalili się na bezpieczną odległość. Policjanci natychmiast powiadomili straż pożarną i do czasu jej przyjazdu zabezpieczali miejsce zdarzenia.

Na szczęście, mimo groźnej sytuacji, nikomu nic się nie stało.