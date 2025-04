Szokujące zdarzenie w centrum Niska (woj. podkarpackie). 13-latka i 12-latek, bez powodu, zaatakowali rówieśnika na jednej z ulic. O ich dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny.

Dramat w centrum miasta. 12-latek pobity przez rówieśników (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W ubiegłym tygodniu policjanci z Niska przyjęli zawiadomienie dotyczące pobicia 12-latka. Ze zgłoszenia wynikało, że do tej sytuacji doszło na jednej z ulic w mieście. Przechodzący tamtędy chłopiec, bez powodu, został zaatakowany przez 13-latkę oraz jej 12-letniego znajomego.

Podczas wyjaśniania okoliczności tego zdarzenia okazało się, że nastolatka jechała hulajnogą elektryczną, a przy niej szedł jej kolega. Kiedy zbliżyli się do pokrzywdzonego, dziewczynka bez powodu uderzyła chłopca i kopnęła go w brzuch. Jej kolega również próbował to zrobić.

Na szczęście 12-latkowi udało się uniknąć uderzenia i uciec. Świadkami tej sytuacji byli inni nastolatkowie.

12-latek wrócił do domu i o całej sytuacji opowiedział rodzicom. Chłopiec trafił na badania do szpitala. Na szczęście obrażenia, jakich doznał, okazały się niegroźne.

Funkcjonariusze, którzy zajęli się tą sprawą, zabezpieczyli monitoring obejmujący swoim zasięgiem miejsce zdarzenia. Na podstawie analizy nagrań, kryminalni bardzo szybko ustalili sprawców. To 13-latka i 12-latek. Oboje są mieszkańcami Niska.

Zgromadzony materiał dowodowy został przesłany do Sądu Rejonowego i Nieletnich w Nisku.