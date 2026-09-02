Black Hawki na dachu szpitala. Jedyne takie lądowisko w Polsce powstało w Rzeszowie

RMF24

Wielka inwestycja w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie. We wtorek oficjalnie otwarto pierwsze w Polsce wyniesione lądowisko przyszpitalne, na którym mogą lądować nie tylko śmigłowce ratunkowe, ale także wojskowe Black Hawki. Pod lądowiskiem powstał nowoczesny parking na 480 samochodów. Całość kosztowała blisko 80 milionów złotych.

Lądowisko jakiego jeszcze nie było

Nowo otwarte lądowisko to prawdziwy przełom w polskiej służbie zdrowia. Zbudowane na dachu dziesięciokondygnacyjnego budynku, na wysokości 28 metrów, jest pierwszym tego typu obiektem w kraju, który może przyjmować wojskowe śmigłowce Black Hawk.

Płyta lądowiska ma nośność aż do 11,5 tony, co pozwala na lądowanie zarówno śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jak i maszyn Sił Zbrojnych RP oraz wojsk sojuszniczych NATO.

Obiekt został połączony z Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i Centrum Urazowym specjalnym systemem galerii oraz dwoma pionami komunikacyjnymi, w których znajdują się klatki schodowe i dwie windy szpitalne. Dzięki temu transport pacjentów ze śmigłowca do miejsca udzielania pomocy będzie jeszcze szybszy.

Parking na miarę XXI wieku

Pod płytą lądowiska powstało aż osiem kondygnacji parkingowych, oferujących 480 miejsc dla samochodów, w tym 30 przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. To odpowiedź na wieloletnie problemy szpitala z brakiem miejsc postojowych.



Wykorzystaliśmy przestrzeń pod konstrukcją lądowiska, tworząc nowoczesny parking wielopoziomowy. Dzięki temu zwiększy się dostępność miejsc postojowych dla pacjentów, ich rodzin, pracowników i osób z niepełnosprawnościami - podkreśla dyrektor szpitala, Barbara Rogowska.

Pierwsze 15 minut postoju na parkingu jest bezpłatne, a za każdą kolejną godzinę trzeba zapłacić 5 zł.

Fot. Darek Delmanowicz, PAP

Bezpieczeństwo i nowoczesność

Nowy obiekt ma podwójne, cywilno-wojskowe zastosowanie. W sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe, katastrofy masowe czy zagrożenia militarne, lądowisko umożliwi szybki transport poszkodowanych i wsparcie działań ratowniczych.

Będzie także służyć wojskom sojuszniczym przebywającym w Polsce.

Budowa lądowiska i parkingu kosztowała 79,9 mln zł. Większość środków – ponad 66 mln zł – pochodziła z budżetu województwa, a 13,2 mln zł dołożyło państwo w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Szpital przeznaczył na inwestycję ponad 633 tys. zł.

To jednak nie koniec zmian – nowy obiekt jest elementem przygotowań do budowy Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej, największego obecnie przedsięwzięcia prowadzonego przez szpital w Rzeszowie.