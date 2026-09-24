Atak nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Są ranni

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Maciej Pałahicki, ok. godz. 9:30 policja w Jarosławiu została poinformowana, że na terenie opactwa sióstr benedyktynek przy ul. Benedyktyńskiej 5 nożownik zaatakował mężczyznę.
Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że rannych jest pięć osób - kobieta i czterech mężczyzn. Wszyscy trafili do szpitala. Stan trzech osób jest bardzo poważny.
Policja zatrzymała napastnika. To 31-letni Ukrainiec. Zabezpieczono przy nim nóż.
Na razie nie wiadomo, jakie były motywy ataku mężczyzny. Trwa ustalanie, kim są poszkodowane osoby.
Wkrótce więcej informacji.