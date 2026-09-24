Atak nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Są ranni

RMF24

Atak nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Według naszych informacji pięć osób zostało rannych. Stan kilku jest poważny. Sprawca został zatrzymany.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Maciej Pałahicki, ok. godz. 9:30 policja w Jarosławiu została poinformowana, że na terenie opactwa sióstr benedyktynek przy ul. Benedyktyńskiej 5 nożownik zaatakował mężczyznę.

Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że rannych jest pięć osób - kobieta i czterech mężczyzn. Wszyscy trafili do szpitala. Stan trzech osób jest bardzo poważny.

Policja zatrzymała napastnika. To 31-letni Ukrainiec. Zabezpieczono przy nim nóż.

Na razie nie wiadomo, jakie były motywy ataku mężczyzny. Trwa ustalanie, kim są poszkodowane osoby.

Wkrótce więcej informacji.