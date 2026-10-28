80 metrów nad ziemią! Najwyższa estakada w Polsce już na półmetku! [ZDJĘCIA]

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Wielki krok w budowie jednej z najbardziej spektakularnych dróg ekspresowych w Polsce. Na Podkarpaciu połączono właśnie pierwszą nitkę najwyższej estakady w kraju. To fragment międzynarodowej trasy Via Carpatia, która połączy północ i południe Europy.

Prace prowadzone są na drodze ekspresowej S19, na odcinku Babica – Jawornik, w kierunku Barwinka. O zakończeniu betonowiania głównego ustroju nośnego na najwyższej estakadzie w kraju poinformowano wczoraj.

„Jest to jeden z najbardziej imponujących obiektów inżynierskich powstających w naszym kraju. Budowa estakady ES-26 to prawdziwy majstersztyk inżynieryjny, podczas którego ustanowiono już wiele polskich rekordów” - podkreśla GDDKiA.

Najwyższa estakada w Polsce już na półmetku (fot. GDDKiA/Facebook)

Gigantyczna skala – liczby robią wrażenie

Ośmioprzęsłowa estakada biegnie przez pagórkowate tereny między Żarnową a Godową. Łączna długość tej imponującej konstrukcji to aż 1082 metry przy szerokości 29 metrów i dwóch bliźniaczych ustrojach nośnych.

Najwyższe filary osiągają aż 80 metrów wysokości – to absolutny rekord w Polsce. Do budowy podpór użyto aż 51 800 metrów sześciennych betonu i 9250 ton stali. Najdłuższe przęsło, o rozpiętości 188 metrów, wykonano metodą betonowania nawisowego, która okazała się niezbędna z powodu znacznych różnic wysokości terenu.

Wyzwania technologiczne i logistyczne

Prace na takiej wysokości wymagały wykorzystania najnowocześniejszych technologii. Ze względu na niestabilny grunt i rozległe przewyższenia niemożliwe było rozstawienie tradycyjnych rusztowań. Inżynierowie sięgnęli więc po specjalistyczne urządzenia formujące i system rurociągów, przez które mieszanka betonowa transportowana była na wysokość kilkudziesięciu metrów.

Kolejne etapy i perspektywy na przyszłość

Teraz wykonawca skupi się na budowie drugiego ustroju nośnego. Po zakończeniu tych prac estakada przejmie ruch w stronę Rzeszowa, a obecnie ukończona konstrukcja ułatwi kolejne etapy budowy.

Zaawansowanie całego 11,6-kilometrowego odcinka S19 Babica – Jawornik przekroczyło już 80 procent. Prace mostowe osiągnęły ponad 90 procent, natomiast prace drogowe są na poziomie niemal 70 procent.

Równolegle realizowany jest także szereg innych obiektów inżynieryjnych: osiem estakad (siedem już z kompletnymi ustrojami nośnymi), pięć wiaduktów drogowych (dwa udostępnione kierowcom) oraz cztery przejścia dla zwierząt.

Trasa Via Carpatia: połączenie Europy Północ–Południe

Odcinek S19 Babica – Jawornik to fragment kluczowego, międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który połączy północ i południe Europy. Inwestycja, realizowana przez firmę Intercor od lutego 2022 roku, pochłonie ponad 1,2 miliarda złotych. Ukończenie i oddanie do użytku tego odcinka zaplanowane jest na 2027 rok.