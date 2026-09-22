8 osób rannych w wypadku. 23-latek pił alkohol w trakcie jazdy

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Był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów - mimo to wsiadł za kierownicę i doprowadził do zderzenia 3 aut. 23-latek usłyszał zarzuty w związku z ubiegłotygodniowym wypadkiem w Rzeszowie. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny.

Wypadek miał miejsce w miniony piątek przed północą na ul. Staroniwskiej w Rzeszowie.

23-letni mieszkaniec powiatu leżajskiego, jadąc ulicą Staroniwską w kierunku centrum miasta, na łuku drogi w prawo stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącą Toyotą. W wyniku zderzenia, pojazdy przemieściły się i uderzyły w Hondę jadącą w stronę Kielanówki - relacjonuje rzeszowska policja.

W wypadku rannych zostało 8 osób. Okazało się, że 23-latek był pijany - miał w organizmie ponad 1,3 promila alkoholu. Co więcej, ma od czerwca aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Zdjęcie z miejsca wypadku (fot. KMP Rzeszów) / Policja

Z ustaleń policji wynika, że pochodzący z powiatu leżajskiego 23-latek razem ze swoimi kolegami pił alkohol w trakcie jazdy do Rzeszowa. Kolejną porcję kupili na jednej ze stacji benzynowych w stolicy Podkarpacia.



5 z 8 rannych osób już opuściło szpitale. 23-letni kierowca odpowie za spowodowanie wypadku i prowadzenie po alkoholu. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu go na 3 miesiące.