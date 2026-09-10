31-latek zginął w płomieniach. Podpalacz trafi na leczenie

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Sąd Okręgowy w Rzeszowie umorzył postępowanie ws. zabójstwa 31-latka w Boguchwale na Podkarpaciu. Mężczyzna zginął w budynku gospodarczym, podpalonym przez 36-letniego Łukasza R. Podpalacz trafi na przymusowe leczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Kłótnia i dramatyczna prośba o pomoc

Tragiczny w skutkach pożar miał miejsce w nocy z 19 na 20 września 2025 roku przy ulicy Partyzantów w Boguchwale. 36-letni Łukasz R. oraz 31-letni mieszkaniec Boguchwały pili razem alkohol. W pewnym momencie pokłócili się i Łukasz R. zaczął grozić swojemu znajomemu. 31-latek schował się w opuszczonym budynku gospodarczym i zaryglował drzwi.

Przerażony mężczyzna zdążył jeszcze wysłać do swojej siostry wiadomość SMS z dramatyczną informacją, że Łukasz R. grozi mu podpaleniem budynku - opisuje Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej prokuratury.

Napastnik próbował sforsować drzwi, a gdy mu się to nie udało, podpalił składowane obok siano. Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie i odciął 31-latkowi drogę ucieczki. Gdy siostra mężczyzny pojawiła się na miejscu, cały budynek był już w płomieniach. Po ugaszeniu pożaru w zgliszczach odnaleziono zwęglone ciało ofiary.

Łukasz R. 21 września 2025 roku usłyszał zarzut zabójstwa. Przyznał się i złożył wyjaśnienia, a później został tymczasowo aresztowany.

Dlaczego Łukasz R. nie stanie przed sądem?

Biegli jednoznacznie orzekli, że Łukasz R. w chwili popełnienia zbrodni miał całkowicie zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia swojego czynu i pokierowania swoim postępowaniem. W tej sytuacji Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie skierowała do sądu wniosek o umorzenie postępowania.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie przychylił się do wniosku śledczych. Zdecydował przy tym, że Łukasz R. trafi bezterminowo do zamkniętego zakładu psychiatrycznego i tam będzie przymusowo leczony. Prokuratura podkreśla, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż mógłby znów popełnić przestępstwo z powodu choroby psychicznej.