RMF24

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Niecałe dwa dni cieszył się sporą kwotą pieniędzy 18-latek, który okradł stację paliw w podkarpackim Jarosławiu. Mężczyzna zamknął się w toalecie i zabrał ze stacji 47 tysięcy złotych. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policji udało się odzyskać 11 tysięcy złotych. Tyle znalazła policja przy zatrzymanym na stacji Rzeszów Główny. Chłopak zdążył kupić hulajnogę, laptop, zegarek, odzież, bransoletkę i pojeść w restauracjach.

Ten krótki powiew luksusu zaczął się niezbyt luksusowo w toalecie dla niepełnosprawnych na stacji paliw. Właśnie tam zamknął się złodziej. Pomieszczenia nie sprawdziły pracownice zamykające sklep.

Gdy 18-latek był już na stacji sam, wszedł na zaplecze, przeszukał szafki, znalazł i zabrał gotówkę. Policjanci pokazali nagranie ze stacji, na którym widać szukającego pieniędzy chłopaka. Ze sklepu zabrał jeszcze liquidy do e-papierosów.

18-latek został zatrzymany w piątek, trafił do policyjnej izby zatrzymań. Usłyszał zarzut kradzieży. W trakcie przesłuchania przyznał się do winy. Za niecałe dwa dni luksusu może zapłacić nawet pięcioma latami w niezbyt luksusowym zakładzie karnym.