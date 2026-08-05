10-miesięczne dziecko zatrzaśnięte w aucie. Policjanci zareagowali błyskawicznie

RMF24

Policjanci z Jarosławia na Podkarpaciu pomogli kobiecie, która przypadkowo zatrzasnęła kluczyki w samochodzie. W pojeździe była jej 10-miesięczna córka.

Informacja o niebezpiecznej sytuacji dotarła do policjantów we wtorek po godz. 13. Dziecko było uwięzione w samochodzie zaparkowanym na jednym z parkingów w Jarosławiu na Podkarpaciu. Jego matka przypadkowo zatrzasnęła w środku kluczyki.

Po przyjeździe na miejsce policjanci zareagowali błyskawicznie, mając na względzie zdrowie dziecka i fakt, że w upalne dni wnętrze zamkniętego samochodu nagrzewa się błyskawicznie. Mundurowi wybili szybę i bezpiecznie wydobyli 10-miesięczną dziewczynkę na zewnątrz. Jak podkreślają, nie wymagała ona pomocy medycznej.

W przypadku zauważenia osoby bądź zwierząt pozostawionych w nagrzanym samochodzie należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 - przypomina jarosławska policja.

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Warto pamiętać przede wszystkim o tym, że wysoka temperatura jest szczególnie groźna dla dzieci, seniorów i przewlekle chorych. Powinniśmy więc upalne dni otoczyć takie osoby szczególną troską.

Gdy na termometrach widzimy powyżej 30 stopni, powinniśmy pamiętać o regularnym piciu wody, chronieniu głowy przed słońcem i noszeniu lekkich ubrań. Trzeba też ograniczać przebywanie na zewnątrz w godzinach największego nasłonecznienia. Nie można zostawiać dzieci ani zwierząt w zamkniętym samochodzie.