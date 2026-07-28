Zmarła była posłanka, Wiesława Ziółkowska

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W wieku 76 lat zmarła Wiesława Ziółkowska – ekonomistka, wykładowczyni akademicka oraz była posłanka kilku kadencji Sejmu. O jej śmierci, która nastąpiła 23 lipca, poinformowała we wtorek Kancelaria Sejmu.

Nie żyje Wiesława Ziółkowska, była posłanka i członkini Rady Polityki Pieniężnej (fot. Shutterstock/PAP/Andrzej Rybczyński)

Nie żyje Wiesława Ziółkowska, była posłanka i członkini Rady Polityki Pieniężnej (fot. Shutterstock/PAP/Andrzej Rybczyński)

Ziółkowska przez trzy kadencje, w latach 1989–1997, pełniła funkcję posłanki reprezentującej okręg poznański. Do Sejmu dostawała się z list Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Wielkopolskiej Unii Socjaldemokratycznej i Unii Pracy, której była współzałożycielką i jedną z liderek.

W parlamencie zajmowała się przede wszystkim sprawami gospodarczymi i finansowymi. Kierowała sejmową Komisją Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów.

Urodzona 21 maja 1950 roku w Poznaniu Ziółkowska ukończyła w 1973 roku studia na Wydziale Handlowo-Ekonomicznym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Trzy lata później zdobyła doktorat z nauk ekonomicznych, a w 1996 roku uzyskała habilitację.

Była profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, gdzie kierowała Katedrą Finansów Publicznych. W latach 1998–2004 należała do Rady Polityki Pieniężnej, a także działała w Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.