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Zderzenie tramwajów w Poznaniu. Co ustaliła policja?

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 października (20:43)

Dwa tramwaje zderzyły się na Rondzie Kaponiera w Poznaniu. Policjanci wstępnie ustalili, że jeden z motorniczych zignorował sygnalizację świetlną - przekazała podkomisarz Anna Klój z zespołu prasowego wielkopolskiej policji.

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Zderzenie tramwajów w Poznaniu. Co ustaliła policja?
Zdj. ilustracyjne (fot. Krzysztof Ćwik) /PAP

Policjanci dostali informację o kolizji tramwajów na Rondzie Kaponiera przed godz. 18. Jedna z pasażerek otrzymała pomoc medyczną od załogi karetki pogotowia i została zwolniona do domu.

Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że jeden z motorniczych zignorował sygnalizację świetlną i w ten sposób doprowadził do zderzenia. Zatrzymali jego uprawnienia do kierowania tramwajem.

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Sprawa kolizji tramwajów ma trafić do sądu. 

Policja przekazała wieczorem, że w miejscu wypadku nie powinny już występować utrudnienia w ruchu tramwajów. 


Źródło: RMF24
Tagi: Poznań tramwaj

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