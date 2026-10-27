Zderzenie tramwajów w Poznaniu. Co ustaliła policja?
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Maciej Nycz Publikacja: Dzisiaj, 27 października (20:43)
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Dwa tramwaje zderzyły się na Rondzie Kaponiera w Poznaniu. Policjanci wstępnie ustalili, że jeden z motorniczych zignorował sygnalizację świetlną - przekazała podkomisarz Anna Klój z zespołu prasowego wielkopolskiej policji.
Zdj. ilustracyjne (fot. Krzysztof Ćwik)
/PAP
Policjanci dostali informację o kolizji tramwajów na Rondzie Kaponiera przed godz. 18. Jedna z pasażerek
otrzymała pomoc medyczną od załogi karetki pogotowia i została zwolniona do domu.
Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że jeden z motorniczych zignorował sygnalizację świetlną i w ten sposób doprowadził do zderzenia.
Zatrzymali jego uprawnienia do kierowania tramwajem. Sprawa kolizji tramwajów ma trafić do sądu.
Policja przekazała wieczorem, że w miejscu wypadku
nie powinny już występować utrudnienia w ruchu tramwajów.
Kobieta wjechała Porsche do wnętrza apteki w Bolszewie na Kaszubach. Jak informuje policja, kierująca była pijana.