Prokuratura wystąpi do sądu o skierowanie 22-latka podejrzanego o zabójstwo babci i stryja w Stołężynie koło Wągrowca na badania psychiatryczne. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

22-latek zmieniał zeznania. Raz przyznawał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, potem zaprzeczał, by dokonał zabójstwa. Nie potrafił wytłumaczyć motywów swojego postępowania - powiedział RMF24 rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak.

Prokuratura wystąpi do sądu z wnioskiem o skierowanie młodego mężczyzny na badania psychiatryczne.

Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że 75-letnia kobieta i jej 49-letni syn zmarli po wielu ciosach zadanych ostrym narzędziem.

Ofiary znalazł na prywatnej posesji członek rodziny. Już w trakcie policyjnych oględzin ruszyły poszukiwania sprawcy. Wągrowieccy funkcjonariusze podjęli współpracę z policjantami z Komisariatu Policji w Kcyni, gdyż pojawiły się fakty które mogły wskazywać na potencjalnego sprawcę zabójstwa.

22-latek to mieszkaniec powiatu nakielskiego w kujawsko-pomorskiem. Jak poinformował oficer prasowy KPP w Wągrowcu mł. asp. Dominik Zieliński to bratanek i wnuk ofiary. Został zatrzymany w środę po południu w Żninie i stamtąd doprowadzony do wągrowieckiej jednostki policji. Dalsze czynności pozwoliły na ustalenie przebiegu zdarzeń i postawienie zarzutu podwójnego zabójstwa. Mężczyzna złożył wyjaśnienia pokrywające się z ustaleniami śledczych - podkreślił Zieliński.

Podejrzanemu grozi dożywocie.