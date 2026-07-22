Zarzuty dla agresorów z poznańskiego tramwaju. W tle rasizm i przemoc

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5 lat grozi 40-letniemu Marcinowi J. oraz 38-letniemu Janowi T., którzy w Poznaniu w tramwaju i na przystanku pobili 67-letniego mężczyznę, który ujął się za znieważanym nastoletnim Ukraińcem. Obaj zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Wcześniej w tramwaju znieważyli jeszcze obywateli Indii i naruszyli nietykalność cielesną jednego z nich.

Marcin J. (lat 40) i Jan T. (38 lat) Zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych. Zostały im przedstawione zarzuty pobicia 67-latka, znieważenia go wulgarnymi słowami i spowodowania u niego lekkich obrażeń ciała.

W piątek, 17 lipca, około godziny 13.00 w tramwaju linii nr 16 - jadącym w kierunku pętli Jana III Sobieskiego - 67-letni mieszkaniec Poznania stanął w obronie obrażanego przez mężczyzn nastoletniego chłopca z Ukrainy. Właśnie dlatego został przez nich pobity.

Grozi im do 5 lat więzienia. Zostali oddani pod dozór policji i mają zakaz zbliżania do pokrzywdzonego i kontaktowania się z nim - poinformował prok. Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Wcześniej znieważyli obywatela Indii

Agresorzy usłyszeli także zarzuty znieważenia obywateli Indii z powodu ich przynależności narodowej. Marcin J. odpowie także za naruszenie nietykalności cielesnej obywatela indyjskiego. Podejrzani w prokuraturze opisali swojego zachowanie zgodnie z ustaleniami śledczych. Wszystkie ich czyny zakwalifikowano jako występek chuligański.

W Polsce rośnie liczba ataków na tle narodowościowym i rasistowskim

W ciągu ostatnich tygodni w naszym kraju dochodzi do coraz większej liczby agresywnych incydentów przeciwko osobom innej narodowości. Często towarzyszy temu fala dezinformacji. Tak było m.in. w przypadku pogłosek o rzekomych świadkach, którzy mieli widzieć, jak dwie 11-latki „prowokują” 54-letniego mężczyznę, który zaatakował je wulgarnie w autobusie w Bielsku-Białej, każąc w*********ć tam, na swoją Ukrainę”, strasząc, że wie, gdzie mieszkają, oraz wykrzykując, że „wyrosły na naszych pieniądzach”. Bielskie MZK po przeanalizowaniu monitoringu wydało komunikat, że nie jest to prawda.

Przez legnicką policję została z kolei zatrzymana 26-latka, która przed sądem odpowie za przemoc i naruszeniem nietykalności cielesnej dwóch 13-letnich ukraińskich nastolatek. Na placu zabaw zaatakowała je, argumentując, że posługują się w Polsce językiem ukraińskim.

Tylko w miniony weekend w całym kraju policjanci zanotowali 14 przestępstw na tle narodowościowym i rasistowskim, z czego 10 dotyczyło obywateli Ukrainy. Funkcjonariusze zatrzymali 7 osób, a liczba pokrzywdzonych sięgnęła 18.