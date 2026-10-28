Zakrwawione ciało na pasach w Poznaniu. Obywatel Ukrainy usłyszał zarzut

Dramatyczny poranek w Poznaniu
W poniedziałek około godziny 8:00 służby ratunkowe zostały wezwane na skrzyżowanie ulic Sycowskiej i Trzebińskiej w Poznaniu.
Na przejściu dla pieszych znaleziono zakrwawionego mężczyznę z poważnymi ranami szyi i klatki piersiowej. Pomimo natychmiastowej interwencji ratowników medycznych, 52-latek zmarł.
Zatrzymanie podejrzanego
Policja już niedługo po tragicznym zdarzeniu zatrzymała 48-letniego obywatela Ukrainy.
W środę rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu poinformował, że mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa.
Sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną śmierci 52-letniego pokrzywdzonego było wykrwawienie w następstwie obrażeń zadanych mu nożem - przekazał prokurator Łukasz Wawrzyniak.
Zatrzymany 48-latek przyznał się do popełnienia czynu i przedstawił własną wersję wydarzeń.
Jak jednak podkreślił prokurator, „nie potrafił w sposób logiczny i racjonalny podać powodów, którymi się kierował”. Prokuratura złożyła już do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.
Za zabójstwo 48-latkowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.