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Zakrwawione ciało na pasach w Poznaniu. Obywatel Ukrainy usłyszał zarzut

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 października (12:37)

Zarzut zabójstwa usłyszał 48-letni obywatel Ukrainy zatrzymany w związku ze śmiercią 52-letniego mężczyzny, którego ciało zostało znalezione na przejściu dla pieszych w Poznaniu. Prokurator złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.

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Zakrwawione ciało na pasach w Poznaniu. Obywatel Ukrainy usłyszał zarzut
Fot. Jakub Kaczmarczyk /PAP

Dramatyczny poranek w Poznaniu

W poniedziałek około godziny 8:00 służby ratunkowe zostały wezwane na skrzyżowanie ulic Sycowskiej i Trzebińskiej w Poznaniu. 

Na przejściu dla pieszych znaleziono zakrwawionego mężczyznę z poważnymi ranami szyi i klatki piersiowej. Pomimo natychmiastowej interwencji ratowników medycznych, 52-latek zmarł.

Zatrzymanie podejrzanego

Policja już niedługo po tragicznym zdarzeniu zatrzymała 48-letniego obywatela Ukrainy

W środę rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu poinformował, że mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. 

Sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną śmierci 52-letniego pokrzywdzonego było wykrwawienie w następstwie obrażeń zadanych mu nożem - przekazał prokurator Łukasz Wawrzyniak.

Zatrzymany 48-latek przyznał się do popełnienia czynu i przedstawił własną wersję wydarzeń. 

Jak jednak podkreślił prokurator, „nie potrafił w sposób logiczny i racjonalny podać powodów, którymi się kierował”. Prokuratura złożyła już do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.

Za zabójstwo 48-latkowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. 


Źródło: RMF24/PAP

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