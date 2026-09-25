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Wznowiono rozbiórkę byłej komendy policji w Pile. Prace przerwano przez... ptaki

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 25 września (08:13)

Po kilku miesiącach wznowiono rozbiórkę budynku dawnej Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile - poinformowały lokalne władze. Roboty zostały wstrzymane po tym, jak pojawiła się informacja o występowaniu w tym budynku chronionych gatunków ptaków i nietoperzy.

Wznowiono rozbiórkę byłej komendy policji w Pile. Prace przerwano przez... ptaki
Wznowiono rozbiórkę dawnej komendy policji w Pile (Fot. Facebook/Powiat Pilski) /materiały prasowe

O wznowieniu prac rozbiórkowych na terenie nieruchomości, która w okresie PRL-u była siedzibą komendy wojewódzkiej milicji, poinformowało Starostwo Powiatowe w Pile. 

Prace wstrzymano 27 kwietnia. Powodem takiej decyzji była informacja, z której wynikało, że na terenie nieruchomości mogą przebywać chronione gatunki ptaków i nietoperzy. „Po przeprowadzeniu wymaganych procedur Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu określił warunki dalszych robót” - przekazało pilskie starostwo. 

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Wznowienie prac w tym miejscu rozpoczęto od górnych kondygnacji obiektu. Wiadomo także, że inwestycja prowadzona jest pod nadzorem ornitologicznym. Jak informuje Starostwo Powiatowe w Pile, 11 września wydano ostateczną opinię przyrodniczą umożliwiającą kontynuowanie rozbiórki. 

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Zgodnie z zapowiedziami lokalnych władz, prace potrwają do końca 2026 roku. Po zakończeniu prac, w tym miejscu mają powstać budynki mieszkalne. 


Źródło: RMF24
Tagi: Piła komenda policji
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