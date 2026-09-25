Wznowiono rozbiórkę byłej komendy policji w Pile. Prace przerwano przez... ptaki

O wznowieniu prac rozbiórkowych na terenie nieruchomości, która w okresie PRL-u była siedzibą komendy wojewódzkiej milicji, poinformowało Starostwo Powiatowe w Pile.
Prace wstrzymano 27 kwietnia. Powodem takiej decyzji była informacja, z której wynikało, że na terenie nieruchomości mogą przebywać chronione gatunki ptaków i nietoperzy. „Po przeprowadzeniu wymaganych procedur Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu określił warunki dalszych robót” - przekazało pilskie starostwo.
Wznowienie prac w tym miejscu rozpoczęto od górnych kondygnacji obiektu. Wiadomo także, że inwestycja prowadzona jest pod nadzorem ornitologicznym. Jak informuje Starostwo Powiatowe w Pile, 11 września wydano ostateczną opinię przyrodniczą umożliwiającą kontynuowanie rozbiórki.
Zgodnie z zapowiedziami lokalnych władz, prace potrwają do końca 2026 roku. Po zakończeniu prac, w tym miejscu mają powstać budynki mieszkalne.