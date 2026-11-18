Na miejscu pracowała specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego - informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
Obszar ulicy Ogrodowej w Przeźmierowie pozostaje zamknięty.
Gmina Tarnowo Podgórne wydała komunikat w tej sprawie.
„Uwaga: W Przeźmierowie na ul. Ogrodowej nastąpił wyciek gazu. Na miejscu działają już służby, prowadzona jest ewakuacja mieszkańców” - czytamy w mediach społecznościowych gminy.
„Dla wszelkiego ruchu zamknięta jest ul. Ogrodowa na odcinku między ul. Kościelną a ul. Południową.
Prosimy o stosowanie się do poleceń służb” - napisano w komunikacie.