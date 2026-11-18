RMF24

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Około 100 osób ewakuowano w środę w związku z uszkodzeniem gazociągu w podpoznańskim Przeźmierowie. Do awarii doszło podczas prac remontowych.

Na miejscu pracowała specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego - informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.

Obszar ulicy Ogrodowej w Przeźmierowie pozostaje zamknięty.

Gmina Tarnowo Podgórne wydała komunikat w tej sprawie.

„Uwaga: W Przeźmierowie na ul. Ogrodowej nastąpił wyciek gazu. Na miejscu działają już służby, prowadzona jest ewakuacja mieszkańców” - czytamy w mediach społecznościowych gminy.

„Dla wszelkiego ruchu zamknięta jest ul. Ogrodowa na odcinku między ul. Kościelną a ul. Południową.

Prosimy o stosowanie się do poleceń służb” - napisano w komunikacie.