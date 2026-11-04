Wybuch w Kaczorach. Trwają poszukiwania kobiety

RMF24

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W budynku w miejscowości Kaczory (woj. wielkopolskie, pow. pilski) doszło do wybuchu, prawdopodobnie gazu. Budynek został uszkodzony, a służby szukają kobiety, która znajdowała się wewnątrz.

Służby otrzymały zgłoszenie po 17.30. Mówiono o wybuchu w domu jednorodzinnym, wolnostojącym. Strażacy po przybyciu na miejsce potwierdzili zdarzenie - mówił RMF FM mł. kpt. Mateusz Kentzer z PSP w Pile.

Na zewnątrz budynku znajdowała się jedna osoba - mężczyzna, który był poparzony. Po poszkodowanego leci śmigłowiec LPR.

W tej chwili trwają poszukiwania drugiej osoby, to kobieta - mówił strażak.

W wyniku wybuchu doszło do pożaru, budynek został uszkodzony.

Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.