Wybuch w Kaczorach. Trwają poszukiwania kobiety

Służby otrzymały zgłoszenie po 17.30. Mówiono o wybuchu w domu jednorodzinnym, wolnostojącym. Strażacy po przybyciu na miejsce potwierdzili zdarzenie - mówił RMF FM mł. kpt. Mateusz Kentzer z PSP w Pile.
Na zewnątrz budynku znajdowała się jedna osoba - mężczyzna, który był poparzony. Po poszkodowanego leci śmigłowiec LPR.
W tej chwili trwają poszukiwania drugiej osoby, to kobieta - mówił strażak.
W wyniku wybuchu doszło do pożaru, budynek został uszkodzony.
Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.