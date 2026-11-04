Wybuch w Kaczorach. Jedna osoba nie żyje

RMF24

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Jedna osoba zginęła w wyniku wybuchu gazu i pożaru domu w miejscowości Kaczory w powiecie pilskim w Wielkopolsce. Budynek został uszkodzony.

Służby otrzymały zgłoszenie po 17.30. Mówiono o wybuchu w domu jednorodzinnym, wolnostojącym. Strażacy po przybyciu na miejsce potwierdzili zdarzenie - mówił RMF FM mł. kpt. Mateusz Kentzer z PSP w Pile.

Na zewnątrz budynku znajdowała się jedna osoba - mężczyzna, który był poparzony. Po poszkodowanego przyleciał śmigłowiec LPR.

W wyniku wybuchu doszło do pożaru, budynek został uszkodzony.

Niestety - jak się dowiedzieliśmy - ratownikom nie udało się uratować życia kobiety, którą znaleziono w budynku.

Lekko poszkodowany został też strażak. Wstrzymano ruch na linii kolejowej Piła-Bydgoszcz, w której pobliżu znajduje się uszkodzony w wybuchu budynek.

Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.